一灘兇嫌血漬等了17年找到正主 「冷案」終告破解

2003年間，北市一起當街強盜殺人未遂案，警方未逮獲兇嫌，但現場採獲犯嫌受傷遺留地上的血漬，17年後，刑事局鑑識中心「洗出」剛入獄服刑不久的42歲林姓男子涉嫌，全案終告破案。血跡示意圖。（資料照）

2021/01/16 10:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕2003年間，台北市吉林路發生一起當街強盜殺人未遂案，警方未曾逮獲兇嫌，但現場採獲犯嫌受傷遺留地上的血漬，送往刑事局粹取DNA後存查，全案成「冷案」；17年後，刑事局鑑識中心「洗出」剛入獄服刑不久的42歲林姓男子涉嫌，全案終告破案。但警訊中，林嫌將責任都推給他已過世多年的父親教唆作案，且並未使用刀械傷人。警方訊後全案仍依強盜罪嫌送辦。

北市中山區在2003年發生一起持刀強盜機車案件，1對父子當街持刀砍殺被害人後搶奪機車，現場雖然採集到血跡，卻比對不出DNA，最後經過16年，嫌犯涉案後比對出身份，但入監服刑的嫌犯，幾乎將責任推給過世父親。

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警方回憶表示，鐘姓男子是在2003年間，騎車到北市中山區吉林路茶行找朋友，但沒想到剛到現場，即遭兩名男子從背後持刀砍殺，造成後腦以及頸部中刀，其中1名犯嫌趁機將鐘的機車騎走，另人則將他們騎乘的贓車騎到隔壁巷子藏匿後逃逸。

當時轄管中山分局據報進行現場蒐證，發現有一灘不明血跡，經查並非是遭砍殺的鐘姓男子所遺留，懷疑是嫌犯與鐘扭打時也受傷遺留，隨即擷取後送往刑事局鑑識中心比對。但最後終因無法配對符合，所以只能留存DNA建檔，一直放置16年後幾乎成為警方俗稱的「冷案」。

警方表示，月前林姓男子因涉重大刑案需入監服刑，並且得擷取唾液進行DNA建檔，在林的DNA一輸入刑事局檔案後，電腦資料庫自動比對，立刻跳出與當年吉林路發生的強盜案件有關聯，刑事局便通知中山分局重啟案件調查。

雖然事隔17年，鐘男仍是往事歷歷在目的還原當時情況，表示當天要去吉林路茶行找朋友，希望對方可以幫忙介紹工作，當他將價值8千元的野狼機車停下時，突然衝出兩人，其中1人持刀朝他頭部砍殺，另名男子則趁隙搶奪他的機車，他是靠路過民眾報警才獲救。

警方隨後借提正在監獄服刑的林男，林男推稱，因為父親被地下匯兌公司員工詐騙，要他陪同一起去教訓對方，兩人才到吉林路這家利用地下匯兌做掩護的茶行尋仇。

林男並將罪責全數推過已過世的父親，強調當時是父親叫他用拳頭攻擊對方，父親溜去藏放贓車，兩人都沒有使用刀械。警方訊後，全案先依強盜罪嫌送辦，另再將深入調查。

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