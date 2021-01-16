幫豬肉找到回家的路！老翁買好整袋豬肉卻掛錯車 原因超爆笑

原來老翁的機車旁停了同廠牌、款式、顏色，甚至連車頭都裝有菜籃的機車，老翁找到鑰匙就騎車走人，完全忘了豬肉誤掛他人車上。（記者佟振國翻攝）

2021/01/16 06:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮何姓老翁前天上午騎機車至市區豬肉攤買豬肉，正巧旁邊停了幾乎一模一樣的機車，老翁一時不察將整袋豬肉掛到別人的車上，竟又騎了自己的機車揚長而去，渾然不知把肉丟包，等車主發現只好報警幫肉找主人，警方調閱路口監視器順利以車追人，才化解這場豬肉丟包記。

警方調查，何姓老翁一早騎機車至南興街的豬肉攤買豬肉，因為旁邊就停了同廠牌、款式、顏色甚至連車頭都裝了菜藍的機車，老翁買好豬肉返回，順手就將豬肉掛到別人的機車上，又騎了自己的機車離開，到家時才發現豬肉怎麼不見了，以為是忘在豬肉攤，返回詢問也無所獲，只好花錢再買一次。

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後來另一台機車車主出門時發現機車踏板前掛勾怎麼吊了1袋豬肉，不知是誰的傑作，「拾豬不昩」的民眾趕緊調出自家門前的監視器畫面，才知道是1名老人家放的，因不知如何聯絡失主前來取回，只好請警方協助。

透過監視器畫面，老翁將豬肉誤掛一旁的機車後，雙手翻找摸索全身各個口袋，似乎在找什麼東西，原來他忘記取下機車鑰匙就到附近豬肉攤買豬肉，發現旁邊同樣的機車鎖頭上還插著鑰匙鑰匙，確認是自己的車騎了就走，把豬肉留在別人機車上，這場「豬肉迷失記」終於真相大白。

由於民宅監視器拍不清車號，員警調閱附近路口監視器畫面，以車追人，終於聯繫上老翁，才順利讓這袋豬肉與主人重逢。

何姓老翁將買好的1袋豬肉，掛到了別人的機車踏板上方掛勾。（記者佟振國翻攝）

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