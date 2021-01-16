怪阿伯狂督手機「A片不能看」 女店員辛酸笑回：不會用

女店員說，當時怪阿伯就是不把手機督給她，問她不能看A片該怎辦。（記者王捷攝）

2021/01/16 00:55

〔記者王捷／台南報導〕一名怪阿伯自稱A片不能看，衝進通訊行向女店員求助，女店員怕到根本不敢看對方手機，阿伯一直把手機督到她面前，女店員只能辛酸笑回：「不會用」，以免得罪「顧客」；通訊行老闆得知後說，這是開業以來第二次，服務業辛酸只能往肚裡吞。警方指出，即使沒有接觸，只要有言語、肢體或是用任何影音文字令人感到侵犯，可以提告性騷擾。

15日晚間7點左右，怪阿伯帶著鴨舌帽、口罩，全身包緊緊走進通訊行，一看到女店員就掏出手機，開口就問，「A片不能看怎麼辦？」女店員嚇了一跳，但淡定回應，不敢刺激對方，只說如果看不到可能就是影片不見了。

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但怪阿伯沒打算要走，不斷把手機督給女店員，「A片沒辦法看、不能下載。」要女店員操作，女店員只好尋找目光焦點，不斷說她不會操作，接著就不再理會，怪阿伯發現女店員沒反應，只能倖倖然離開。

通訊行老闆得知女店員被騷擾，準備了防狼噴霧給她，老闆說，這是女店員第二次遇到這件事，上一次是在去年，也有另一個阿伯一直說「A片無法播放」，說完就突然撥放手機裡的A片給女店員看。

警方指出，對於言語、圖像或是文字的騷擾，只要讓人感受不舒服，就能提告性騷擾。老闆說，做生意以和為貴，而且服務業常常只能忍氣吞聲，但這次又遇到A片事件，決定多請一個男店員，避免類似事件再發生。

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