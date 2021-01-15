千萬現鈔壓秒送進法院 廖國棟交保：想休息

立委廖國棟獲裁定交保後覓保6小時，律師趕在最後1分鐘才將千萬保釋金送進北院辦理交保；廖國棟交保後步出法院，回家後第一件事只想「休息」。（記者方賓照攝；本報合成）

2021/01/15 22:27

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，今下午裁定廖國棟1000萬元交保，但廖國棟覓保6小時籌齊，趕在覓保期限前1分鐘，晚間8時59分「壓秒絕殺」將現鈔送達北院辦保；廖國棟於10時2分獲釋步出法院。

廖國棟走出法院時，媒體問他是否堅持自己清白，廖點頭說「當然」；媒體再問回家後第一件要做的事，他回稱「休息」。

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合議庭下午2時40分裁定，廖國棟案的證人已交互詰問完畢，勾串之虞目前雖已消失，但廖涉違背職務收賄重罪嫌疑重大，仍有逃亡疑慮，但沒必要羈押，裁定1000萬元交保，限制住居於北市博愛路的立委宿舍，並限制出境、出海8個月，每週一晚間至台北市南海路派出所報到。

但廖國棟的家人和律師奔走調頭寸逾6個小時，法官傍晚通知律師，覓保時間只等至晚間9時截止；律師趕在截止時間前1分鐘，8時59分將一只手提袋、一口紙箱裝的現鈔，送進北院法警室點鈔、辦理保釋。

廖國棟下午庭訊時力爭交保，主張他的存款只有296萬元，祖傳的土地多是原住民保留地，不易變賣，他與家人關係緊密，不可能棄家人而逃亡，且他已67歲，患心律不整、糖尿病，健康每下愈況，在押期間曾因血糖過低、心律不整而戒護就醫，開庭也因血壓過高不適而暫停庭訊，請求200萬元交保。

但檢察官認為，廖國棟迄未認罪、悔過，顯然無法坦然面對刑罰，仍有逃亡規避刑責之虞，若要交保，200萬保證金也過低，建請法院提高金額，以抑制逃亡動機。

法官也質疑廖國棟，移審庭時廖請求具保停押，自己所提出的具保條件是500萬元，為何這次減碼至200萬元？廖回應說當時他是急著想回家，這次回歸理性，自己戶頭只有200多萬元，「我真的沒什麼錢」。但合議庭考量廖收賄金額達870萬元，裁定1000萬元交保。

立委廖國棟獲裁定交保後覓保6小時，律師趕在最後1分鐘才將千萬保釋金送進北院辦理交保。（記者方賓照攝）

立委廖國棟交保後步出法院，回家後第一件事只想「休息」。（記者方賓照攝）

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