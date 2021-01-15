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    首頁　>　社會

    槍指頭「載我去屏東」 惡煞竟是假扮便衣板橋街頭搶匪

    胡男與陳男12日佯稱是便衣警察說要查車手，搶走一名男子的公事包及現金，經板橋、三峽警方合作查緝，分別在三峽及中和被逮。（記者闕敬倫翻攝）

    胡男與陳男12日佯稱是便衣警察說要查車手，搶走一名男子的公事包及現金，經板橋、三峽警方合作查緝，分別在三峽及中和被逮。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/01/15 21:07

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市板橋區12日發生一起街頭搶案，39歲胡男與25歲陳男中午在南雅南路物色下手對象，見一名男子從超商ATM提領8萬餘元，尾行在後佯稱便衣警察查車手，直接搶走公事包及現金，分頭逃逸。板橋和三峽警方合作查緝，分別在三峽及中和逮到人。而胡男正是14日在三峽持槍指著路旁駕駛、威脅「載我去屏東」的嫌犯。

    1月12日下午近1點，胡男夥同陳男在板橋南雅南路尋找行搶對象，看見一名男子進入超商，在ATM提領8萬3000元，兩人尾行男子路上攔人，自稱是便衣警察要查緝車手，直接將男子公事包和鈔票搶走，隨後分頭搭計程車逃逸。

    2嫌延路拋棄犯案衣物，多次換車，企圖製造斷點，規避警方追蹤，脫逃計畫縝密狡猾。

    1月14日中午，胡嫌在新北三峽街上，持槍威脅停在路邊玩手機的汽車駕駛載他到屏東，經三峽警方獲報，協同板橋偵查隊追捕到案，在胡嫌身上查扣改造手槍一把、子彈8顆、安非他命1.61公克及一級毒品海洛英1.87公克等物，訊後依恐嚇、毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢偵辦。

    至於在逃的陳嫌，板橋警方連日過濾分析、交叉比對，今天清晨趁陳嫌在中和區租屋熟睡時，協同房東開鎖進屋，順利逮捕到案，訊後同樣依恐嚇、毒品、槍砲及搶奪等罪移送法辦。

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    車停路邊玩手遊 男子突被槍指著頭「載我去屏東」！

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