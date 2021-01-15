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    伊朗男假冒挪威、加拿大人 4台女人財兩失

    江男判刑2年確定要坐牢。（資料照）

    江男判刑2年確定要坐牢。（資料照）

    2021/01/15 20:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕伊朗裔江姓男子娶了台灣籍妻子定居台灣，卻仍不安分，陸續假冒挪威、加拿大人與4名台灣女子交往，並以罹病、欠錢等名義借錢，得手134萬餘元，4女直到發現江男有異狀，追查才知道受騙，提出告訴。台北地院依詐欺罪判江男2年刑，詐欺未遂與傷害則分別判刑3月與40日拘役，均可易科罰金。高等法院認為判決合理，駁回上訴。

    判決指出，2005年間，江男與妻子結婚，並從伊朗來台定居，取得台灣身分證，但他未珍惜這段得來不易的姻緣，反而偷偷利用交友軟體結識多名台灣女子，掩飾已婚身分，與4女交往。

    江男不但謊稱單身，還自稱是來台灣留學的挪威人，取得梁姓女子的信賴，進而交往，接著以「掉了要繳挪威房貸的2萬美元」、「之前向對我有好感的老闆女兒借30萬」，向梁女借了85萬元，拿到錢後，就以要返回挪威治療腦瘤人間蒸發。

    過沒多久，江男再度重現江湖，在交友軟體上自稱是加拿大設計師，留學來師大讀書，成功釣到吳姓女子。交往後，江男以沒錢繳房貸、恐被遣返回加拿大為由，騙走吳女39萬元。

    加拿大的身分，同時騙到另名朱女，江男故技重施，把朱女騙到飯店內，朱女則帶著10萬元赴約。事後，江男以「已經回加拿大」當藉口，打發朱女，再搞人間蒸發。

    江男食髓知味，用相同手法與陳女交往，並謊稱「宿舍遭竊，我拒絕了愛慕我的女同事借款」，試圖借3萬美元，幸好陳女機警未出借，設下停損點。

    全案直到梁女在捷運站看到江男和別的女子聊天，才驚覺江男根本就在台灣，氣得報警，並制止他離去。江男為了逃離，與梁女發生拉扯，傷及梁女手指，全案鬧上新聞，其餘3女看到了，才知道受騙。

    江男否認行騙，更說只認識梁女，不認識其他3女，傷及了她們的心。

    高院調閱對話紀錄以及相關證詞，確認江男與4女確實有關係。高院批評江男明明已婚，又沒有償款能力，卻編造身分與名目和4女交往，觸犯詐欺等罪，日前駁回其訴，全案確定。

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