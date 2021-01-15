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    首頁　>　社會

    國1湖口服務區火燒車 幸無人傷亡

    國1北上湖口服務區的小客車停車區，一輛自小客車今晚突然發生燃燒，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）

    國1北上湖口服務區的小客車停車區，一輛自小客車今晚突然發生燃燒，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/01/15 20:00

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局勤務指揮中心說，今晚6點左右接獲通報，國道1號北上湖口服務區的小客車停車區，一輛自小客車發生燃燒，中心派遣人車至灌救，迅速控制火勢，所幸現場無人員受傷受困。確切的起火原因尚待火調人員調查釐清。

    國1北上湖口服務區的小客車停車區火燒車，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）

    國1北上湖口服務區的小客車停車區火燒車，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）

    小客車嚴重毀損，起火原因尚待火調人員確認。（記者廖雪茹翻攝）

    小客車嚴重毀損，起火原因尚待火調人員確認。（記者廖雪茹翻攝）

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