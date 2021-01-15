國1湖口服務區火燒車 幸無人傷亡

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
國1北上湖口服務區的小客車停車區，一輛自小客車今晚突然發生燃燒，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局勤務指揮中心說，今晚6點左右接獲通報，國道1號北上湖口服務區的小客車停車區，一輛自小客車發生燃燒，中心派遣人車至灌救，迅速控制火勢，所幸現場無人員受傷受困。確切的起火原因尚待火調人員調查釐清。
國1北上湖口服務區的小客車停車區火燒車，消防人員灌救迅速滅火。（記者廖雪茹翻攝）
小客車嚴重毀損，起火原因尚待火調人員確認。（記者廖雪茹翻攝）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
潭子暗夜火燒車 住戶驚慌疏散
宜蘭員山貨車火警 1人倒臥車旁成焦屍
臺灣期貨市場交易量再創歷史新高
車禍火燒車危急！男駕駛跳車、救女友…全在瞬間完成
自小客追撞小貨車起火 「火車」滑行燒民宅、機車
台3線嘉義路段重機起火燃燒 整台燒毀騎士幸僅擦傷
畫面曝光！婦人回收紙盒被引燃 6分鐘陷火海毀2車
雲林警跨國服務 為民眾辦理「良民證」
國道台南關廟路段大小車追撞 1受困3輕傷
陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
婦寒流心肌梗塞！米店老闆+消防員接力救命 6千網友讚聲
1/14 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
熱門推播