為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    推銷視訊電話涉吸金63億 「日訊」負責人夫婦羈押禁見

    台北地院晚間裁定「日訊」負責人徐明賢夫婦羈押禁見，李玉龍（見圖）50萬元交保。（記者錢利忠攝）

    台北地院晚間裁定「日訊」負責人徐明賢夫婦羈押禁見，李玉龍（見圖）50萬元交保。（記者錢利忠攝）

    2021/01/15 19:29

    〔記者張文川／台北報導〕以徐明賢、安土美津子（Mitsuko Azuchi）夫婦為首的「日訊」、「極訊王」、「天訊」等公司，涉嫌以老鼠會模式推銷每組要價14萬多元的視訊電話和平板電腦，號稱保證每月回租及支付租金6000元，7年來向2400多名被害人吸金約63億元，涉違反銀行法；檢調昨天搜索約談17人到案，台北地檢署複訊後聲押徐明賢夫婦與初其投資人李玉龍；台北地院晚間裁定徐明賢夫婦羈押禁見，李玉龍50萬元交保。

    檢調調查，65歲日籍婦人安土美津子掛名「天訊」公司負責人，領有日本House Keeping協會頒發的「整理收納」一級證照，曾多次以「收納專家」身分上媒體受訪。

    檢調獲報，2013年至2020年間，徐明賢夫婦等人招攬李玉龍等12名初期投資人加入組織，在北中南各地召開投資說明會，以幻燈片介紹推銷每組6支要價14萬7000元的視訊電話，聲稱扣除3個月架設設備的「準備期」，公司保證每月回租電話，租期共3年，投資每組電話可按月回收租金6000元。

    檢調調查，該集團以3年租期為限，投資人購入電話後，可拿到33個月的租金，例如投資每組視訊電話，投資人支付14萬7000元成本，3年後共可回收租金19萬8000元；並宣稱待租期屆滿後，由集團回收視訊電話，若投資人一次購買多組，定價還有折扣；投資人招攬下線，每組可獲得獎金1萬4000元、輔導金1萬元。檢調認定違反銀行法，展開蒐證，昨天收網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
    2021/01/14 23:24

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
    花蓮簡餐店老闆娘捲款跑路 20名大學生遭騙走300多萬
    2021/01/13 21:30

    花蓮簡餐店老闆娘捲款跑路 20名大學生遭騙走300多萬

    臺灣期貨市場交易量再創歷史新高
    吸金6.2億爽當貴婦 女直播主住豪宅開名車、擁百餘名牌包
    2021/01/12 11:34

    吸金6.2億爽當貴婦 女直播主住豪宅開名車、擁百餘名牌包
    刷卡換現金騙術吸金6.2億 屏檢警偵破詐騙集團
    2021/01/12 09:59

    刷卡換現金騙術吸金6.2億 屏檢警偵破詐騙集團
    向7935人詐198億元 自稱心靈導師黃圓映判10年刑確定
    2020/12/17 11:39

    向7935人詐198億元 自稱心靈導師黃圓映判10年刑確定
    台大博士成立投資公司騙25人 涉吸金7200萬遭通緝
    2020/12/10 13:01

    台大博士成立投資公司騙25人 涉吸金7200萬遭通緝
    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
    2021/01/14 23:24

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談

    婦寒流心肌梗塞！米店老闆+消防員接力救命 6千網友讚聲
    2021/01/14 20:15

    婦寒流心肌梗塞！米店老闆+消防員接力救命 6千網友讚聲

    1/14 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/14 20:56

    1/14 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播