推銷視訊電話涉吸金63億 「日訊」負責人夫婦羈押禁見

台北地院晚間裁定「日訊」負責人徐明賢夫婦羈押禁見，李玉龍（見圖）50萬元交保。（記者錢利忠攝）

2021/01/15 19:29

〔記者張文川／台北報導〕以徐明賢、安土美津子（Mitsuko Azuchi）夫婦為首的「日訊」、「極訊王」、「天訊」等公司，涉嫌以老鼠會模式推銷每組要價14萬多元的視訊電話和平板電腦，號稱保證每月回租及支付租金6000元，7年來向2400多名被害人吸金約63億元，涉違反銀行法；檢調昨天搜索約談17人到案，台北地檢署複訊後聲押徐明賢夫婦與初其投資人李玉龍；台北地院晚間裁定徐明賢夫婦羈押禁見，李玉龍50萬元交保。

檢調調查，65歲日籍婦人安土美津子掛名「天訊」公司負責人，領有日本House Keeping協會頒發的「整理收納」一級證照，曾多次以「收納專家」身分上媒體受訪。

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檢調獲報，2013年至2020年間，徐明賢夫婦等人招攬李玉龍等12名初期投資人加入組織，在北中南各地召開投資說明會，以幻燈片介紹推銷每組6支要價14萬7000元的視訊電話，聲稱扣除3個月架設設備的「準備期」，公司保證每月回租電話，租期共3年，投資每組電話可按月回收租金6000元。

檢調調查，該集團以3年租期為限，投資人購入電話後，可拿到33個月的租金，例如投資每組視訊電話，投資人支付14萬7000元成本，3年後共可回收租金19萬8000元；並宣稱待租期屆滿後，由集團回收視訊電話，若投資人一次購買多組，定價還有折扣；投資人招攬下線，每組可獲得獎金1萬4000元、輔導金1萬元。檢調認定違反銀行法，展開蒐證，昨天收網。

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