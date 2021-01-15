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    一手插口袋騎車挨罰1萬2 男打官司獲判撤銷

    南投市陳姓男子騎機車左手插口袋被人檢舉，警方開單罰1.2萬元，陳男不反提行政訴訟，南投地院法官判該罰單撤銷。（翻攝資料照）

    南投市陳姓男子騎機車左手插口袋被人檢舉，警方開單罰1.2萬元，陳男不反提行政訴訟，南投地院法官判該罰單撤銷。（翻攝資料照）

    2021/01/15 18:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市陳姓男子左手插在口袋騎機車，被拍下影片向南投警方檢舉，警方以道路交通管理處罰條例第43條第1項的「危險駕駛」開單重罰1.2萬元。陳男打行政訴訟，南投地院法官從檢舉影片發現騎士既未蛇行，也未騎到快車道，危險性並不比僅罰千元以下的騎車講手機、抽菸等行徑高，因此判處撤銷罰單。

    陳姓騎士去年3月底在南投市區騎機車，被人用行車紀錄器拍下他左手插在口袋，向南投派出所檢舉，警員檢視影像後，依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」規定開單，應到案日期為去年4月6日。

    陳男不滿被違反依道交條例第43條第1項規定開罰，會被處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，他向南投監理站提出交通違規案件陳述書，監理站向警方查詢後，仍裁決要處1萬2000元罰鍰和記違規點數3點。

    陳男不服，向南投地院提起行政訴訟，要求台中監理所撤銷罰單。南投地院法官審理後認為，影片長度僅11秒，片中看到騎士既未蛇行也未騎到快車道，雖有左右轉頭，但仍依規定行駛於車道上，正常地往前行駛，車速與其他行駛中車輛相較，並非特別快，行駛過程中也無出現左右搖晃、重心不穩的情形。

    法官在判決中指出，單手騎車行為，並未顯現已經失去機車操控能力，危險性並不比騎車講手機、抽菸等行徑高，而講手機、抽菸罰1000和600元，因此裁罰有誤，判決撤銷。

    南投縣交通隊說，法條都有彈性空間，不同解釋就有不同的裁罰，對法官撤銷罰單表示尊重。

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