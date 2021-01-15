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    海巡署查獲偏僻農舍藏私菸工廠 現場菸絲可製80萬包香菸

    海巡署雲林查緝隊破獲大型私菸工廠，庫藏的菸絲估計可製成80萬包的香菸。（海巡署雲林查緝隊提供）

    海巡署雲林查緝隊破獲大型私菸工廠，庫藏的菸絲估計可製成80萬包的香菸。（海巡署雲林查緝隊提供）

    2021/01/15 16:44

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕海巡署偵防分署雲林查緝隊在南投埔里鎮查獲一處大型私菸工廠，現場查獲菸絲、菸骨將近10公噸，約可製成香菸80萬包，市值估計達3000萬元，現場連同輸送帶機、烘乾機、切絲機等製菸機具等全部扣押，將依違反「菸酒管理法」由南投縣政府財政處裁處。

    海巡署雲林查緝隊副隊長施昌祚表示，日前接獲情資，農曆年前香菸需求增加，有不法業者想趁年關前大撈一筆，以大量劣質菸絲製成私菸販售牟利，13日由彰化地檢署指輝專案小組，破獲藏匿在埔里鎮鯉魚路及永安路共兩處私菸製造廠。

    施昌祚表示，黃姓嫌犯等人在埔里鎮承租純樸村落民宅及偏僻的農舍作為掩護，更在私菸工廠內外架設具遠端操控功能的監視設備，讓查緝工作特別困難，雲林查緝隊會同台南查緝隊、彰化查緝隊、台中查緝隊、彰化縣警局田中分局偵查隊、台中市政府警察局第四分局偵查隊、南投縣、彰化縣、基隆市及台東縣政府菸酒管理科等單位共同組成專案小組，由彰化地方檢察署檢察官詹雅萍指揮偵辦，終於破獲近年來最龐大的私菸製造廠。

    施昌祚表示，私菸菸絲品質低劣，且製作過程可能添加了不明成分香料，但因價格低廉，仍吸引許多國人購買，呼籲民眾切勿購買來路不明、價格遠低於市價的菸品，否則可能嚴重危害身體健康。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    專案小組在南投埔里鎮偏遠處查獲大型私菸工廠。（海巡署雲林查緝隊提供）

    專案小組在南投埔里鎮偏遠處查獲大型私菸工廠。（海巡署雲林查緝隊提供）

    被查扣押的香菸製造輸送帶機。（海巡署雲林查緝隊提供）

    被查扣押的香菸製造輸送帶機。（海巡署雲林查緝隊提供）

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