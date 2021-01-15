為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    立委收賄案》5位前現任立委涉案4人交保 僅剩蘇震清在押

    台北地院審理立法委員集體收賄案，今天裁定國民黨籍立委廖國棟1000萬元交保，全案5位涉案的前後任立委，目前已有現任立委廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明交保在外，僅剩現任立委蘇震清（見圖）還被收押於台北看守所。（資料照）

    台北地院審理立法委員集體收賄案，今天裁定國民黨籍立委廖國棟1000萬元交保，全案5位涉案的前後任立委，目前已有現任立委廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明交保在外，僅剩現任立委蘇震清（見圖）還被收押於台北看守所。（資料照）

    2021/01/15 16:57

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立法委員集體收賄案，今天裁定國民黨籍立委廖國棟1000萬元交保，全案5位涉案的前後任立委，目前已有現任立委廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明交保在外，僅剩現任立委蘇震清還被收押於台北看守所，北院合議庭下週起將密集傳喚蘇案的相關證人，預計2月上旬詰問完畢，蘇震清有機會在農曆年前獲得交保、回家過年。

    廖國棟等立委去年9月被起訴移審後，仍遭羈押的主要原因在於證人尚未交互詰問完畢，有勾串證人與共犯之虞，因此等到法院問畢全部證人，羈押理由就消失大半，因此獲交保機會大增。

    全案去年7月31日展開搜索約談，聲押5位前後任立委後，無黨籍立委趙正宇、時代力量前立委徐永明，於8月4日率先各獲裁定100萬元、80萬元交保，徐永明只在北院候審室住了3天即交保獲釋，未曾被羈押。

    但高等法院撤銷趙正宇的交保裁定，北院同月8日更裁羈押禁見趙；北檢9月22日偵結起訴全案，趙正宇被依逃漏稅、財產來源不明罪嫌起訴，因屬輕罪，承審合議庭裁定100萬元交保，趙重獲自由。

    國民黨立委陳超明，被控收受太流公司前負責人李恆隆賄賂100萬元，在此案最早完成詰問證人，去年12月4日獲裁定500萬元交保。被控收賄870萬元的廖國棟，今趕上陳超明的進度，證人全部詰問完，獲1000萬元交保。

    民進黨籍立委蘇震清，涉向李恆隆收賄2580萬元，被起訴後一再質疑檢方偵訊錄音不清楚、有空白或雜訊，拖延了審理進度，上月底開庭時突然改變策略，不再爭執錄音檔證據能力，使合議庭得以自下週起密集每週開庭2次，以詰問蘇的相關證人，預定2月5日詰問完畢，屆時蘇震清預期也將力爭交保。

    太流前負責人李恆隆，偵查期間一度被羈押，但隨後認罪，去年9月12日獲裁定1000萬元交保；白手套、是知管顧總經理郭克銘在起訴、移審後認罪，100萬元交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇震清趕進度拚回家過年 放棄勘驗李恆隆偵訊錄音檔
    2020/12/25 18:16

    蘇震清趕進度拚回家過年 放棄勘驗李恆隆偵訊錄音檔
    立委收賄案》蘇震清、廖國棟有串滅證之虞 北院裁定延押2月
    2020/12/18 17:03

    立委收賄案》蘇震清、廖國棟有串滅證之虞 北院裁定延押2月

    臺灣期貨市場交易量再創歷史新高
    立委收賄案》立院同意蘇震清延押 綠營黨團激辯一度揚言表決
    2020/12/18 13:54

    立委收賄案》立院同意蘇震清延押 綠營黨團激辯一度揚言表決
    立委收賄案》蘇震清、廖國棟續押 立法院會同意
    2020/12/18 10:58

    立委收賄案》蘇震清、廖國棟續押 立法院會同意
    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談
    2021/01/14 23:24

    推銷14萬元高價視訊電話 日訊7年吸金63億遭搜索約談

    花蓮2歲女童遭鄰居輾過送醫不治 爸爸怒吼：怎麼顧的？
    2021/01/14 18:14

    花蓮2歲女童遭鄰居輾過送醫不治 爸爸怒吼：怎麼顧的？

    防範一氧化碳中毒 消防隊員扮「鬼滅」主角宣導
    2021/01/14 17:12

    防範一氧化碳中毒 消防隊員扮「鬼滅」主角宣導

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播