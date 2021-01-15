立委收賄案》5位前現任立委涉案4人交保 僅剩蘇震清在押

台北地院審理立法委員集體收賄案，今天裁定國民黨籍立委廖國棟1000萬元交保，全案5位涉案的前後任立委，目前已有現任立委廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明交保在外，僅剩現任立委蘇震清（見圖）還被收押於台北看守所。（資料照）

2021/01/15 16:57

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立法委員集體收賄案，今天裁定國民黨籍立委廖國棟1000萬元交保，全案5位涉案的前後任立委，目前已有現任立委廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明交保在外，僅剩現任立委蘇震清還被收押於台北看守所，北院合議庭下週起將密集傳喚蘇案的相關證人，預計2月上旬詰問完畢，蘇震清有機會在農曆年前獲得交保、回家過年。

廖國棟等立委去年9月被起訴移審後，仍遭羈押的主要原因在於證人尚未交互詰問完畢，有勾串證人與共犯之虞，因此等到法院問畢全部證人，羈押理由就消失大半，因此獲交保機會大增。

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全案去年7月31日展開搜索約談，聲押5位前後任立委後，無黨籍立委趙正宇、時代力量前立委徐永明，於8月4日率先各獲裁定100萬元、80萬元交保，徐永明只在北院候審室住了3天即交保獲釋，未曾被羈押。

但高等法院撤銷趙正宇的交保裁定，北院同月8日更裁羈押禁見趙；北檢9月22日偵結起訴全案，趙正宇被依逃漏稅、財產來源不明罪嫌起訴，因屬輕罪，承審合議庭裁定100萬元交保，趙重獲自由。

國民黨立委陳超明，被控收受太流公司前負責人李恆隆賄賂100萬元，在此案最早完成詰問證人，去年12月4日獲裁定500萬元交保。被控收賄870萬元的廖國棟，今趕上陳超明的進度，證人全部詰問完，獲1000萬元交保。

民進黨籍立委蘇震清，涉向李恆隆收賄2580萬元，被起訴後一再質疑檢方偵訊錄音不清楚、有空白或雜訊，拖延了審理進度，上月底開庭時突然改變策略，不再爭執錄音檔證據能力，使合議庭得以自下週起密集每週開庭2次，以詰問蘇的相關證人，預定2月5日詰問完畢，屆時蘇震清預期也將力爭交保。

太流前負責人李恆隆，偵查期間一度被羈押，但隨後認罪，去年9月12日獲裁定1000萬元交保；白手套、是知管顧總經理郭克銘在起訴、移審後認罪，100萬元交保。

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