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    五結農會保管箱監守自盜案 自救會批「有錢相告，無錢賠償」

    五結鄉農會保管箱失竊案自救會，痛批五農「有錢相告，無錢賠償」。（記者江志雄攝）

    五結鄉農會保管箱失竊案自救會，痛批五農「有錢相告，無錢賠償」。（記者江志雄攝）

    2021/01/15 12:29

    ［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉農會保管箱監守自盜案，共56人受害，自救會砰擊管理階層不認錯、不賠償，沒有幫受害人主持公道，還編列100萬元律師費準備硬拗，形同「有錢相告，無錢賠償」；農會代理總幹事林焜棟回應，將拿出最大誠意善後。

    去年四月，五結鄉農會爆發黃姓員工利用職務之便打開客戶存寄的保管箱竊取財物，已知黃金失竊266兩，變賣金額1300多萬元，檢察官斥責「只要缺錢就將保管箱當提款機」，將他起訴並求處重刑，現由宜蘭地方法院審理。

    案發後，農會跟26名被害人和解，另有30人仍在訴訟，五結鄉農會保管箱失竊案自救會痛批五農「有錢相告，無錢賠償」，今天到農會廣場表達不滿，到場聲援的前副縣長黃適超呼籲農會停止訴訟儘速賠償。

    自救會長賴振益說，五農與部分被害人以損失金額的15％和解，賠償金額太低，此外，農會以往每年律師費編列5萬元，明年增加到100萬元，變成20倍，似乎想要一再包庇。

    自救會指出，涉案的黃姓員工只承認變賣1300萬元，但有些被害人放在保管箱內的勞力士金表、鑽戒不翼而飛，未被列入損失清單，實際失竊金額可能多達3000萬元。

    林焜棟解釋，五農歷經13次調解，已與26個受害承租戶和解，理賠金也匯至指定戶頭，還未和解的30個承租戶，宜蘭地方法院訂於18日調解，此案進入司法程序，如果無法達成共識，依照判決結果理賠。

    涉嫌五結鄉農會監守自盜案的黃姓員工（中），已被檢察官起訴。（資料照，記者江志雄翻攝）

    涉嫌五結鄉農會監守自盜案的黃姓員工（中），已被檢察官起訴。（資料照，記者江志雄翻攝）

    五結鄉農會代理總幹事林焜棟承諾拿出最大誠意善後。（記者江志雄攝）

    五結鄉農會代理總幹事林焜棟承諾拿出最大誠意善後。（記者江志雄攝）

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