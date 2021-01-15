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    車停路邊玩手遊 男子突被槍指著頭「載我去屏東」！

    胡姓男子持改造手槍欲挾持小客車駕駛。（警方提供）

    胡姓男子持改造手槍欲挾持小客車駕駛。（警方提供）

    2021/01/15 12:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕34歲陳姓男子14日在新北市三峽區中正、光明路口的停車格休息時，突遭一名胡姓男子持手槍指向被害人頭部，要求被害人開車載他到屏東，被害人在手槍威脅下，心中十分畏懼，不斷與胡嫌周旋，胡姓嫌犯改變心意，要被害人把他放在中正路某超商前離去，被害人隨即向警方報案，警方迅速掌握胡嫌行蹤查緝到案，依恐嚇、毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢偵辦。

    警方表示，家住中和的陳姓男子14日上午駕駛自用小客車到三峽訪友，他在中正、光明路口的停車格休息玩手遊時，突遭一名39歲胡姓男子持手槍指向被害人頭部，欲挾持被害人開車載他到屏東。

    據被害人表示，胡嫌看似情緒不太穩定，被害人努力嘗試安撫嫌犯情緒，花了一個多鐘頭，終於讓嫌犯回心轉意，要被害人開車載他到2、3百公尺外中正路超商前讓他下車，被害人隨後到三峽派出所報案。

    經三峽派出所員警調閱監視器追查，迅速於3小時內掌握犯嫌行蹤後埋伏查緝，於14日中午在三峽區中正路旁，查獲胡姓犯嫌，並當場查扣改造手槍一把、子彈8顆、安非他命1.61公克、一級毒品海洛英1.87公克等，全案訊後依恐嚇、毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方迅速查緝胡姓男子到案。（警方提供）

    警方迅速查緝胡姓男子到案。（警方提供）

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