台中工廠私排甲苯廢氣2人被訴 環局追繳上億元空污費

台中地檢署指揮環保人員，用用空拍機拉管線到煙囪口採取空氣樣品。（記者張瑞楨翻攝）

2021/01/15 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署2016年成立「台中地區檢警環林查緝國土犯罪聯合小組」平台，去年6月查獲工廠設於中市梧棲區、生產PU塗佈的大華上膠廠公司，用繞流等手段，排放可能危害神經系統的甲苯，並短報88％至100％的原物料，蓄意短繳空氣污染防制費5600萬餘元，台中地檢署用「空拍機」採樣蒐證，今天偵查結束，將該公司與負責人羅裕鳳、會計王菊美，依詐欺等罪嫌起訴，檢方並查扣該公司價值60000萬元的廠房土地，中市環保局另依公務污染防制法，追繳5年空污防制費1億1106萬餘元。

台中地檢署指揮環保署中區督察大隊、台中市環境保護局，運用高科技儀器（亦即使用空拍機，載管線到煙囪口採取空氣樣品），以及「空氣監測物聯網系統」，長期蒐證監控，發現大華公司私設管道，違法「繞流」排放未經處理且含「甲苯」的揮發性有機物廢氣，再經過比對，發現該公司申報的揮發性有機物原物料，有涉嫌短報的狀況。

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中檢向法院聲請搜索大華公司，查獲這家公司未經許可，私設管道繞流偷排廢氣，還不開啟空氣污染防制設備，違反空氣污染防制法第23條等規定，台中市環保局裁處1070萬元罰鍰。

另外，檢方發現，大華公司從2015年起，就沒有依實際的原物料使用量，去申報繳納空氣污染防制費，長期短報製程所使用的醋酸乙脂、丁酮、甲苯、PU、壓克力樹脂及其他含揮發性有機物的原物料量，每季短報比例高達88％至100％，經核算大華公司所詐得的短繳空氣污染防制費，不法利益高達5605萬餘元，台中地檢署為防止脫產，上月（2020年12月）15日向台中地方法院，聲請扣押大華公司價值6000餘萬元的廠房土地，環保局則另依空氣污染防制法第75條，向大華公司追繳5年內空氣污染防制費1億1106萬餘元。

羅女宣稱，知道有短報原物料之事，但不知道短報的數量如此之高，會計王女則坦承短報，但都是老闆叫她這樣做，台中地檢署認為兩人觸犯詐欺得利罪嫌，今天提起公訴。

國家環境毒物研究中心網站顯示，甲苯是透明、無色且有特殊氣味的液體，常用於製造塗料、油漆稀釋劑、指甲油、噴漆、黏著劑、橡膠，印刷或皮革鞣製造的溶劑，國際癌症研究中心雖未將甲苯歸類為致癌物，但甲苯卻可能影響神經系統，低到中濃度的甲苯，會導致疲憊、虛弱、宛如醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾不振。

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