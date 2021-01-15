遮眼除鬼過程慘遭性侵，女控閨密是性侵共犯，檢方調查後依強制性交起訴涉案的曾男，女閨蜜則獲不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/15 11:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］26歲曾姓男子透過孔姓女友人結識一名女子，得知女子諸事不順，瞎掰「妳體內有鬼遺留的穢物，須作法才能化解」，遂要孔女陪同帶女子到桃園市八德區某汽車旅館作法，過程中曾男要2人用衣物遮眼，卻趁機褪去女子褲子性侵，女子怒告曾男性侵，懷疑孔女是性侵共犯，近日曾男被依強制性交罪起訴，但孔女獲不起訴。

受害女子指控，經孔女介紹才會認識曾男，去年8月初，曾男聽說她諸事不順、頗為困擾，便佯稱她是遭鬼纏身，體內有鬼遺留的穢物，必須做法才能化解，當下她信以為真，於同年8月10日凌晨1點多，與曾男、孔女一起到汽車旅館作法。

請繼續往下閱讀...

受害女子指控，作法前曾男要她與孔女用衣物遮蓋雙眼，並要她躺臥在床上不要動，過程中不得拿下遮掩物、不可發出任何聲音，以免生命危險，後來曾男褪去她的褲子性侵，她雖然害怕，礙於「作法」根本不敢妄動，事後越想越不對，隨即報警並驗傷採證，也懷疑孔女根本是幫助曾男性侵的共犯。

曾男、孔女分別被依強制性交、2人共同犯強制性交罪送辦，曾男坦承犯行，且有驗傷及鑑定證明，桃園地檢署日前依強制性交罪起訴曾男；孔女則否認知情，過程中她也被恐嚇不得拿下遮眼物，事後得知曾男惡行，除了透過line向友人道歉「對不起，讓妳受傷了」、「妳很相信我，結果變這樣」，另向曾男質問，曾男回覆她「我良心不安，壓力大到我真的想去死了」、「對不起妳們」、「我讓妳們信任破滅了」，檢方認為孔女確實可能不知情，偵結予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法