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    119消防節前夕 林智堅率消防弟兄上香 祈求值勤平安

    119消防節前夕，林智堅率消防弟兄上香祈求值勤平安。（市府提供）

    119消防節前夕，林智堅率消防弟兄上香祈求值勤平安。（市府提供）

    2021/01/15 10:20

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕在消防節（1月19日）前夕，為了祈求新竹市消防工作平安，新竹市長林智堅今早前往天公壇，與消防及義消各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防、義消人員值勤平安，更祈求國泰民安，疫情早日結束，讓大家都回歸正常生活。

    新竹科學園區回歸新竹市消防局管理屆滿2年，園區廠區廣大、複雜，消防人員執行勤務的責任更重也更有挑戰性。林智堅率消防局長李世恭、義消總隊鍾文煌及各級消防、義消幹部至天公壇祈福祭拜，由市長擔任正祝官上香祈福。

    林智堅感謝天公壇每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉。近年來，先後捐贈消防水庫車1輛、加護型救護車1輛、消防水箱車1輛、消防雲梯車1輛、救助器材車1輛等及消防水庫車1輛，總值超過5400萬元的各式救災車輛，協助市府守護消防義消人員救災安全。

    消防局表示，市長上任後，消防人力實際員額陸續增補達到300人，以強化執行任務。2015年迄今共投入2.13億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車、防災宣導車、救助器材車及各式搶救裝備器材等消防設備，也為義消全面汰換歐規兩截式消防衣，提升了義消救災防護等級，未來將更強化本市的救災能量。

    消防局表示，消防局為在地深入服務民眾的機關，義消總隊是最強有力的救災支援團隊，結合天公壇的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。

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