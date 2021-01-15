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    北市貴族學校藏狼師 「帥哥老師」長期偷拍女學生裙底風光

    女廁。示意圖與新聞無關。（資料照）

    女廁。示意圖與新聞無關。（資料照）

    2021/01/15 10:09

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市某私立中學驚傳狼師偷拍女學生裙底風光情事。被學生們稱為「帥哥老師」的56歲H姓老師，涉嫌長期利用針孔攝影器材，在女生廁所或班級內偷拍女學生換衣服。警方初步調查，至少有十餘名女學生可能受害，目前H男已離職，全案由警方深入調查中。

    據了解，這名狼師擔任班級導師，雖然已56歲，但保養得宜，再加上平日與學生相處融洽，互動良好，頗受愛戴，還被學生們戲稱「帥哥老師」。

    警方調查，去年12月7日，H姓老師班級上的2名女學生，意外發現教室地板有閃爍的紅燈，湊近發現是秘錄器，於是將秘錄器拿回家給家長，經家長審視內容，赫然是女學生們換衣服的影片，氣得到當地分局提告。

    隨後家長再找上該校校長，確認是H姓導師所有，狼師被質問後當場認罪，表示自己是因好奇誤事，校方立即要求H姓老師不得再到學校，並予以解聘。

    H姓老師自知東窗事發，已無法順利脫身，12月21日自行投案。供稱他去年就開始偷拍，只是好奇所以偷拍自己班內學生的裙底，但只有兩次，警方詢後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

    警方初步調查，秘錄器畫面中有1名女學生裙底畫面全被拍進去，另名則並未被拍到，所以僅被拍的女學生提告。

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