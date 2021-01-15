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    鳳山3死1傷火警 致命4關鍵

    鳳山3死1傷火警起火點在2樓前方臥室。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山3死1傷火警起火點在2樓前方臥室。（記者陳文嬋翻攝）

    2021/01/15 09:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區五甲一路1棟4樓透天厝住宅火警釀3死1傷，消防局表示，現場未裝設住宅用火災警報器（簡稱住警器），錯失第一時間逃生機會，加上火警發現時間太晚，屋內堆放雜物助燃，且未關門待房間等待救援，成為致命4個關鍵，釀成這次的悲劇。

    消防局表示，鳳山區五甲一路1棟4樓透天厝，1樓是精品公司，2至4樓則是住家，今晨發生住宅火警，釀成3死1傷，消防局研判起火點為2樓前方臥室。

    消防局指出，現場未裝設住宅用火災警報器，錯失第一時間逃生機會，加上清晨熟睡入眠，路上民眾不多，火警發現時間比較晚，屋內又堆放雜物，造成易燃物多，火勢一發不可收拾。

    消防局表示，武姓越籍外配火警發生時，抱著女嬰於3樓前方臥室外女兒牆待救，消防人員請她把屋內房門關上，避免濃煙竄入等待救援，不料她攀爬消防梯逃生，不慎從3樓墜落，重傷送醫不治，所幸女嬰於救護車上急救，恢復呼吸心跳，目前於加護病房治療。

    消防局於撲滅火勢後，兵分多路入內搶救，分別於3樓樓梯救出程姓阿嬤、2樓後方浴廁發現大女兒，2人送醫均不治，消防局說，火警發生時不要躲浴廁，應該關門待在房間，等待救援才安全。

    鳳山3死1傷火警起火點在2樓前方臥室。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山3死1傷火警起火點在2樓前方臥室。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山火警造成3死1傷。（記者陳文嬋翻攝）

    鳳山火警造成3死1傷。（記者陳文嬋翻攝）

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