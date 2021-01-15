打破警界慣例！劉柏良明天親手交棒黃明昭

高市警察局長劉柏良（右1）明將打破警界慣例，親手交棒給接任他職位的刑事局長黃明昭。（資料照）

2021/01/15 09:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕接任高市警察局長才半年的劉柏良，日前無預警遭撤換，警政署派刑事局長黃明昭接他的位置，雖然外界傳聞不斷，但劉柏良說自己尊重長官決定；不過，明天黃明昭就任局長一職的交接典禮，劉柏良將打破警界慣例，親手交棒給黃，屆時兩人互動情況勢必成為外界關注焦點。

高雄市警察局長劉柏良於去年7月因舞廳連續群眾鬥毆事件，臨危受命接任局長，半年來積極奔走地方，深獲藍綠地方人士支持，但行政院長蘇貞昌日前要求嚴辦捲入石木欽案的人員時，傳出劉也涉入其中，上任半年被撤換，劉喊冤稱自己根本沒被調查過，若長官要用這個理由調動他，他一定會捍衛自己的名譽，但仍強調尊重長官調動決定。

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根據過去警界慣例，新任主官到職時，前任主官因退休或調動等因素離開原職位，交接典禮上，單位印信會由副主官交接給新任主官，但劉柏良明天將打破這個慣例，調派警政署副署長的他，因為沒有自己的副署長交接典禮，所以他決定留在高雄，參加黃明昭的交接典禮，並打算將高市警察局長的印信親手交給黃。

其實，警界主官管職位調動時有所聞，深獲部將愛戴的主官管，異動至新職位時，舊單位的部屬都會安排當天休假同仁陪著長官到新單位報到，一方面顯現部屬不捨之情，也能趁機與其他單位同仁交流；但未得人望的主管就比較慘，除了到新單位報到時沒人陪同，還曾出現人事調動命令剛發布，單位外頭就狂放鞭炮「慶祝」他離開，冷暖心頭，只有當事人才能體會。

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