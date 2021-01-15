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    首頁　>　社會

    健美男遭醉漢調戲 揮拳十下竟打死他

    徐男出拳毆打戴男10拳左右，戴男內臟出血致死，檢方依傷害致死罪嫌起訴徐男。（資料照）

    徐男出拳毆打戴男10拳左右，戴男內臟出血致死，檢方依傷害致死罪嫌起訴徐男。（資料照）

    2021/01/15 09:07

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣26歲徐姓男子，去年10月間到宮廟廣場躺地做仰臥起坐，一旁的戴姓男子酒醉過去騷擾他，甚至還想橫跨坐在他身上，他一氣之下揮拳教訓對方，徐男報警後警方到場，戴男竟陷入昏迷，送醫搶救醉漢傷重不治，檢警解剖確認死因為脾臟破裂致嚴重出血致死，新竹檢方依傷害致死罪嫌起訴徐男。

    檢警調查，徐男平日都會到新豐工業區住處旁的空地跑步運動，去年10月初傍晚徐男在廟前空地做運動，找了一個柱子躺地做仰臥起坐。這時略帶酒意的51歲戴男，見徐躺地做仰臥起坐，出言「調戲」徐男，還踢徐男屁股，並摸徐男手臂，徐男出口大叫：「你夠了，不要鬧了！」但戴男不理會，甚至還跨腳準備踹對方。

    徐男無法忍受對方肢體及言語騷擾，戴男則惱羞成怒出腳踩徐，徐因而起身與對方互毆，徐男連毆對方身上數拳，並打110報警說「我被人騷擾，需要警方到場處理。」

    新湖分局警員到場詢問雙方，徐男指稱遭對方「調戲」雙方因而互毆，而戴男坐在地上回警方詢問，沒想到一下子戴男就失去意識昏迷，警方見狀立即幫他打119搶救送醫，戴男因傷重不治身亡。

    據法醫研究所解剖報告，死者因脾臟破裂導致嚴重內出血致死，比對監視器發現，徐男連續出拳毆打對方10拳左右，且針對其腹背部毆打，與戴男內臟出血致死，有因果關係，因此依傷害致死罪嫌起訴徐男。

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