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    推銷視訊電話吸金63億 日訊負責人夫婦漏夜訊問中

    初期投資人李玉龍，被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    初期投資人李玉龍，被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    2021/01/15 01:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕以徐明賢、安土美津子（Mitsuko Azuchi）夫婦為首的「日訊」、「極訊王」、「天訊」等公司，涉嫌以老鼠會模式推銷每組要價14萬多元的視訊電話及平板電腦，號稱保證每月回租及支付租金6000元，7年來向2400名被害人吸金約63億元；檢調昨（14日）兵分17路搜索及約談17人，徐男夫婦等8人列被告，全案朝違反銀行法及詐欺等方向漏夜訊問中。

    據了解，掛名「天訊」負責人的日籍婦人安土美津子（65歲），領有日本House Keeping協會頒發的「整理收納」一級證照，曾多次以「收納專家」身分接受媒體採訪，同時她也是「花水木科技」公司負責人。

    檢調獲報，自2013年開始至2020年間，徐男夫婦等人先招攬林良政、李玉龍、高慧萍等12名初期投資人加入組織，並在北中南各地召開投資說明會，以幻燈片介紹等方式，推銷每組（6支）要價14萬7000元的視訊電話，聲稱扣除3個月架設設備的「準備期」，公司保證每月回租電話，租期共3年，投資每組電話可按月回收租金6000元。

    檢調調查，該集團以3年租期為限，投資人購入電話後，可拿到33個月的租金，以投資每組視訊電話為例，投資人支付14萬7000元成本，3年後共可回收租金19萬8000元，等租期屆滿後，視訊電話則由該集團回收，若投資人一次購買多組，每組的定價還能給予額外折扣；此外，投資人若能招攬下線，每組電話可獲得獎金1萬4000元及輔導金1萬元。

    據悉，有投資大戶被高達15.6％的年報酬率吸引，前後砸下約3億元，買了2000多組電話；也有菜籃族不敵親友推銷，背著家人私下將房產拿去抵押貸款，之後全數拿去投資，甚至還幫忙拉下線，最後不僅獎金及輔導金無著落，連投資本金都拿不回來，落得血本無歸。

    台北地檢署昨指揮調查局北部地區機動工作站、台北市及高雄市調查處，兵分17路全台大搜索，徐男夫婦今凌晨漏夜複訊後，不排除會被檢方聲押禁見。

    初期投資人高慧萍（右），被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    初期投資人高慧萍（右），被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    歐姓女證人被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    歐姓女證人被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    會計謝依芳（右）被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

    會計謝依芳（右）被移送北檢複訊。（記者錢利忠攝）

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