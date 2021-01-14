短短3年半發生43次車禍 計程車運將涉詐欺起訴

士林地檢署依詐欺取財罪嫌起訴王男。（資料照）

2021/01/14 19:46

〔記者張文川／台北報導〕台北市46歲王姓計程車運將，涉嫌長期以駕車與前方車輛發生擦撞方式詐財，向對方索賠或向保險公司詐領保險金，3年半期間發生43次車禍，平均每月撞1次，獲利41萬餘元，士林地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴王男。

士檢起訴指出，王男自2016年1月起，至2019年7月間，開計程車跟隨在被害人後方的右側或左側車道，等到對方即將變換車道、或轉彎時，即使前車有打方向燈，他仍故意加速往前，以致發生車體擦撞，營造自己擁有直行車路權、對方未禮讓直行車的車禍假象，向對方索賠。

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有些被害人自以為理虧，或因趕時間、或不好意思造成塞車，現場賠錢了事，部分則是由對方的車險保險公司出險賠償，致使誤信路權而不知真相的保險公司賠償王男或支付修車費用。

一位洪姓騎士被王男撞傷，堅持認為王男是故意追撞的，控告求償10萬元，但法院最終只判賠1萬多元，心有不甘，向北市警方反映，也有保險公司對車禍主因心存疑慮，警方也因處理多件王男的行車糾紛而起疑，清查發現王男竟在3年半期間密集發生43件車禍，檢警循線查出王男涉故意車禍斂財。

王男在警詢時承認有發生車禍，因家庭經濟壓力大，才會故意車禍以貼補生活費，但否認有意詐欺，稱並非每件都拿到錢，有些是他賠對方；但檢方偵訊時，王男改口不是故意製造假車禍詐欺，對方往往是一打方向燈就變換車道，害他閃避或煞車不及而撞上，有幾件是他自己的錯，也有賠償對方，不是每一件都叫保險公司來賠。

檢察官認為他車禍頻率有違常情，已涉詐欺，就算未獲得賠償，也是詐欺未遂，認定他詐得的不法所得共41萬8015元，起訴王男，並認為43次犯行的犯意各異，建請法院一罪一罰，各罪分論、併罰。

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