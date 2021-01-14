婦寒流心肌梗塞！米店老闆+消防員接力救命 6千網友讚聲

新店分隊消防員張楚騰接獲米店老闆通報，在救護車上緊急給予婦人藥物，緩解急性心肌梗塞症狀。（記者闕敬倫翻攝）

2021/01/14 20:15

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區7日傳出一起暖心事件，一名婦人接孫女下課期間，急性心肌梗塞突然發作，米店老闆緊急通報，新店消防四大隊隊員給予藥物緩解，最後及早送醫，救回一命。婦人的女兒日前上臉書社團致謝，吸引超過6千名網友迴響。

一名女網友12日在臉書po文說，1月7日寒流傍晚，她的媽媽接孫女時，因氣溫過低引發急性心肌梗塞，央請米店老闆聯絡家人和救護車，上車還一度昏迷。

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米店老闆趕緊通報，新店分隊消防員張楚騰與陳晁陞在救護車上，緊急給予婦人俗稱「救心丸」的硝化甘油NTG，以及阿斯匹靈，緩解急性心肌梗塞症狀。

女網友說，媽媽送醫後隨即安裝心臟支架，醫生說，「還好送得快！送得早！救回一命！」對於施救的米店老闆和消防員，「真的真的真的非常感謝」！

婦人急性心肌梗塞的貼文發布後，截至今日有超過6千人按讚，許多網友紛紛留言誇讚米店老闆的熱心舉措，以及消防員的當機立斷。

新店分隊救護技術員張楚騰說，最近幾波寒流容易造成急性心血管疾病，其中最為致命急症就屬心肌梗塞，若民眾突然胸痛胸悶、呼吸喘以及全身盜汗等症狀，很高機率為心肌梗塞前期，應趕緊撥打119報案，並採取最舒適的姿勢休息，等待救護人員到來。

新店一名婦人日前急性心肌梗塞，經米店老闆通報，加上消防員施以藥物緩解，及早送醫救回一命，婦人女兒上臉書致謝引起網友迴響。（記者闕敬倫翻攝）

母親獲救的女網友上臉書發文感謝米店老闆及消防員，截至今日有超過6千人按讚。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

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