亂傳封校假訊息 2人各支付1萬獲緩起訴

網路謠傳科技大學封校的假訊息。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/01/14 16:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕12日北部某醫院傳出醫護人員確診病例後，13日網路開始謠傳新竹市元培醫事科技大學因此案例而封校的假訊息，新竹檢方旋即指派專責檢察官指揮偵辦且向上溯源，迅速於1天內偵結2件2人，並依情節輕重為緩起訴處分。

檢方於13日晚間，接獲新竹市警察局通報網路出現「疫情持續延燒…新竹市的元培醫校已經封校，不曉得有多少人要隔離…」之不實訊息後，旋即指派專責檢察官指揮新竹市警察局第三分局展開偵辦。經通訊軟體LINE帳號確認使用人為陳男，並溯源追查訊息來源為馮男的LINE貼文後，先由警方分別通知2人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清事實，並由檢察官今天傳喚到庭。

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檢方考量被告2人已經刪除貼文並重新貼文澄清，經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息之嚴重性，認以支付緩起訴處分金各新臺幣1萬元，及另在原發文之通訊軟體貼文澄清更正（已履行）為適當，告訴人元培醫事科技大學亦同意此條件。

檢方呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其公布之嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，已對散播不實訊息之行為加重刑責，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金，民眾應切記循正確管道了解疫情資訊（如疾病管制署 LINE 官方帳號「疾管家」等），降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向檢方或警局舉發，將從速從嚴積極偵辦。

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