為一張椅子開戰！2辣妹吃火雞肉飯變互毆 巴頭砸椅引爆大亂鬥

兩名辣妹先互相巴頭、拿椅開戰。（擷自「台中踢爆網」）

2021/01/14 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕兩群互不認識的年輕男女，今天凌晨到中市一家火雞肉飯店吃宵夜，甲桌一名女生未經乙桌同意，逕自拿走椅子引發乙桌另名女生不滿，雙方火氣絲毫不受寒流影響降溫，兩名辣妹先是口角進而互毆，其他男生見狀也加入戰局，場面一片混亂，過程也被民眾拍下上傳臉書社團，網友說，「為了一張椅子開戰，店家超無辜」。

根據網友上傳到臉書社群「台中踢爆網」的影片顯示，兩名都穿黑衣的辣妹先是拉扯互毆，接著其中一名辣妹「就地取材」，直接拿起椅子打趴對方，此時雙方其他男女見狀也加入戰局，有的徒手鬥毆，有的則是拿起椅子猛砸，一時間碗、椅齊飛，店內客人見狀紛紛走避，還有女生嚇的驚聲尖叫，場面一片混亂。

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因包括店家及鬥毆雙方都沒有報案，轄區第六分局市政派出所事後獲報主動展開調查，警方表示，這兩群年輕人互不認識，今天凌晨4點多都到西屯區黎明路上一家火雞肉飯店吃宵夜，期間一名白姓女子拿走黃姓女子旁邊椅子未告知，黃女認為未受尊重上前與白女理論，一言不合才會起口角進而爆發肢體衝突。

而影片也顯示，黃女與白女先是拉扯，接著白女朝黃女揮拳，黃女不甘臉部挨了2拳，拿起椅子直接砸趴對方，白女倒地起身後，雙方人馬見狀加入鬥毆；警方表示，目前已掌握包括白女、黃女及其他參與鬥毆共6名男女身分，將通知到案釐清案情後，依刑法第150條聚眾鬥毆罪究辦。

兩名辣妹先互相巴頭、拿椅開戰。（擷自「台中踢爆網」）

雙方人馬加入戰局鬥毆，場面一片混亂。（擷自「台中踢爆網」）

雙方人馬加入戰局鬥毆，場面一片混亂。（擷自「台中踢爆網」）

雙方人馬加入戰局鬥毆，場面一片混亂。（擷自「台中踢爆網」）

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