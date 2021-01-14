販毒集團吸收高中生販毒 桃警起獲4公斤毒品

警方逮獲鄧姓主嫌。（記者許倬勛翻攝）

2021/01/14 13:51

〔記者許倬勛／桃園報導〕「調貨要等人下課！」以鄧姓主嫌為首的校園販毒集團，吸收高中生、中輟生為成員，檢警監聽赫然發現，涉案學生一邊上課一邊接單，昨見時機成熟收網，桃市平鎮警方會同刑事局、宜蘭縣警局及保二總隊一舉逮捕集團7人，其中4人未成年，查獲價值400萬元、2.6公斤的K他命與1.4公斤毒咖啡包，已依毒品罪嫌將他們送辦。

檢警指出，34歲主嫌鄧男以金錢利誘未成年學生，先贈予昂貴衣物、電玩，再以「為我送貨就能拿更多」為條件，陸續吸收成員，旗下4人都未滿18歲，鄧男取得毒品之後，再由下線將毒品販賣到中壢區，手法與老鼠會、直銷類似，賣得越多抽益越高，還有階級之分。

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由於毒品分散至台北市、宜蘭縣，警方成立專案小組，撒下天羅地網，在跟監過程發現，鄧男租用平鎮、楊梅兩地的民宅當作據點，透過電話或會面指揮旗下成員，自己則深居簡出，避免引人耳目，相當狡猾。

專案人員表示，販毒學生平日多選在放學及晚間交易，買毒電話有時還會在上課中打來，若對方急著要買毒，鄧男就遙控在外的中輟生外送，服務相當周延。

桃園市地檢署昨深夜指揮平鎮警分局、刑事局、宜蘭縣警局及保二總隊，突襲鄧男租用的兩處民宅，共拘提7人，其中3人是高中生、1人是中輟生，緝毒行動一共起出2600公克K他命毒品、大量毒品咖啡包及磅秤、販毒帳冊。

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販毒據點起獲大量咖啡包、K他命。（記者許倬勛翻攝）

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