台中暗夜狂轟62槍畫面曝光！車主趁槍手換彈匣狂奔超驚魂

彭嫌站在對街朝當舖及商旅車掃射。（民眾提供）

2021/01/14 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一家當舖及停放門前的高檔商旅車，本月3日遭昔日「碾屍案」主角彭偉明持槍狂轟至少62槍，開槍畫面今首度曝光，彭嫌當時開車到當舖對街埋伏，見蔡姓男子自當舖走出上商旅車，隨即下車開槍掃射，蔡男則是則彭嫌換彈匣片刻空檔，跳下車拔腿狂奔，驚魂未定向警方報案。

彭嫌回車上換彈匣，蔡男趁片刻空檔下車拔腿狂奔。（民眾提供）

根據曝光的監視器畫面顯示，彭嫌當天凌晨零時許開著黑色BMW轎到當舖對街埋伏，一直等到一點多，見蔡姓車主步出當舖進入新車要價近3百萬元的豐田ALPHARD高檔車，彭嫌隨即下車掏出改造衝鋒槍，站在車旁朝當舖及商旅車一陣掃射，但並未朝著駕駛座開槍。

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蔡男跳下車狂奔。（民眾提供）

而蔡男則是趁著彭嫌折返車內換彈匣的空檔，立即跳下車拔腿狂奔，彭嫌接下來再度掃射，整個開槍過程前後約一分鐘後上車離開；據查，彭嫌經友人告知，當初動手毆打他的3人會前往當鋪，3日零時前往該處等候多時，見當舖有人出來上車，根本搞不清楚是否就是對象就開槍掃射。

蔡男跳下車狂奔。（民眾提供）

蔡男也說「完全不認識彭男」，當時是要開車去買宵夜，沒想到車子還沒發動就聽到槍聲大作，他隨後向警方報案時仍是驚魂未定，慶幸逃過一劫，尤其是商旅車上彈孔累累，更是令人怵目驚心。

商旅車彈孔累累。（民眾提供）

商旅車彈孔累累。（民眾提供）

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