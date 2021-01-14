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    濫射62槍》狂徒彭偉明起底…涉輾屍案、勒索女藝人1200萬

    濫射62槍狂徒彭偉明（白衣者），去年持性愛影片，勒索藝人林志玲的師妹1200萬元。（資料照）

    濫射62槍狂徒彭偉明（白衣者），去年持性愛影片，勒索藝人林志玲的師妹1200萬元。（資料照）

    2021/01/14 12:09

    〔記者張瑞楨／台中報導〕10年前「碾屍案」主角彭偉明，本月3日在台中市濫射至少62槍，這名被稱為「狂徒」的惡人，去年（2020年）3月，得知共犯阿六手中有一支手機，裡面竟有藝人林志玲的某位師妹，與前男友的性愛私密影片，他遂以此勒索1200萬元，否則「目前有2家記者願意收購影片。」、「等看新聞跟國外色情網站」，去年6月被逮捕後，羈押至去年10月才停止羈押，一、二審都依恐嚇取財未遂罪判刑10月。

    警方調查顯示，彭男去年10月停止羈押出獄之後，一直探訪打斷他手腳的仇家賴子祥等人，得知賴男等仇家，預計在南屯區龍富路四段開當舖，但尚未開幕，他駕駛黑色汽車，在當舖前守候約3小時，發現裡面有一群人飲酒作樂，其中1名蔡姓男子走出來，彭男已經忘記蔡男是否打斷他手腳的仇家之一，但仍瘋狂掃射62槍，蔡男並未中彈，他也不是打斷彭男手腳的仇家，彭男落網後說，此舉是「告訴仇家，我出來了」。

    至於他被台北地院一審、高等法院二審判刑10月的恐嚇取財罪，判決書指出，彭男去年3月，於台中市向綽號「阿六」的不詳男子見面，得知「阿六」以不詳方式，取得林志玲一位師妹遺失的蘋果廠牌手機，裡面有此女藝人與前男友性愛私密影像，彭男遂與阿六合作，去年3月26日傳簡訊恐嚇這位女藝人，勒索1000萬元，之後提高到1200萬元，或先給付300萬元，否則要把性愛影像，交給媒體記者或上傳色情網站。

    彭男恐嚇言詞，包括「我說了我們買不只30（萬元），妳如果沒誠意，我賠錢也跟妳玩，明天300（萬元），其他給妳時間」、「妳日子很長賺錢機會還有，不要毀了妳自己」、「等等傳一封簡訊給妳爸」、「我先放一段在網路」、「我也配合幫妳宣傳，沒關係或許妳想紅，我幫妳。」、「如果下週一沒有答覆，那麼目前有2家記者願意收購影片」、「等看新聞跟國外色情網站」、「我讓妳身敗名裂」等。

    被勒索的女藝人先藉故拖延，之後報警處理，警方於去年4月23日搜索彭男住處，但阿六已經逃亡，法院審理時，彭男承認恐嚇，卻辯稱沒有勒索等違法犯意，法院一、二審都判刑10月，如果沒有再上訴，預計近期應入獄執行。

    被狂徒彭偉明開槍濫射的當舖，至今仍未開幕，用帆布遮擋住彈孔。（記者張瑞楨攝）

    被狂徒彭偉明開槍濫射的當舖，至今仍未開幕，用帆布遮擋住彈孔。（記者張瑞楨攝）

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