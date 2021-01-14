中國有女友和子女 白衣天使拒愛富商慘被告

郭姓護理師拒愛富商，不但被騷擾還被告。示意圖。（資料照）

2021/01/14 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營醫療產業，總公司在台北、北中南各地都有分公司的60歲葛姓富商，「以結婚為前提」戀上小他20歲的郭姓護理師，他在2個月內付給郭女40萬「安家費」，卻被郭女發現他在中國還有女友和子女，斷然分手後，葛提告刑事詐欺和民事返還不當得利，但刑、民事都輸，落得人財兩空的下場。

判決指出，去年1月，葛姓富商因工作關係結識郭姓女護理師，他第一眼見到郭女，就覺得女生「很會穿衣服」，起了好感後，他向郭女提出「以結婚為前提」的交往，郭女同意後，他還向郭女要了生辰八字準備合婚。

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交往期間，葛認為郭女擔任護理師工作，薪水不高，壓力又大，還要付房貸，於是主動提出要給郭女「安家費」，讓郭女辭掉工作，準備嫁給他，郭女答應後，葛陸續滙了40萬給女方，但郭女卻發現，葛男在中國還有女友及子女，不想要感情太複雜決定要跟葛男分手，但葛不肯，多次到郭女家騷擾，逼得郭女還得聲請保護令阻止葛男接近她。

葛男認為自己和郭女才交往兩個月就人財兩失，懷疑遇到愛情騙子，於是向郭女提告詐欺罪，但檢方認為，郭女與葛男相戀初期，兩人都是以「結婚為前提」交往，即使後來感情生變，也不認定郭女有詐財的意圖，因此偵結處分不起訴。

葛不死心，再提民事告訴，法官審理時，郭女辯稱，葛給她錢是想換取好感，她從未開口要錢，都是葛主動滙給她，他們之間並無婚約存在，更沒有以履行婚約作為贈與金錢條件；但葛堅稱他與郭女有贈與契約，只要沒有結婚成功就要還錢，但他卻無法提出相關證明，因此被法官駁回，判葛敗訴，可上訴。

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