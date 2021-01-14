柯建銘次子捲毒包裹案還沒結束 全案發回北檢續查

海關與調查局去年發現毒郵包，循線追出收件人是柯建銘次子，柯建銘指尊重司法調查。海關稽查示意圖，非新聞事件照片。（資料照）

2021/01/14 11:49

〔記者錢利忠／台北報導〕針對民進黨立院黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀所惹上運輸毒品等官司；台北地檢署原調查，毒包裹是柯鈞耀的表弟林安逸從美國寄給他，考量包裹地址均填上寄收件雙方的真實姓名，認為柯鈞耀若運毒應不會留真實姓名，上月針對運毒部分將他不起訴；不過高檢署認為卷證不完備，已將此案發回北檢，待補齊資料後再送高檢署再議。

至於柯鈞耀毛髮驗出二級毒品陽性反應，以及林安逸郵寄毒包裹來台所涉運輸毒品等刑責，檢方已另案偵辦。據悉，柯鈞耀承認今年初曾在美國施用大麻，希望爭取緩起訴並自費進行戒癮治療。

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去年7月，柯鈞耀被查獲涉嫌從美國郵寄二級毒品大麻膏來台，柯鈞耀承認去年初曾在美國施用大麻，但否認運毒，辯稱不知住在美國的表弟林安逸寄什麼給他。

檢方調查，毒郵包的寄、收件人及地址等資訊均為真實，且雙方通聯中，林曾對柯說：「I will sent you a small surprise」（我將寄一個小驚喜給你），柯則回說：「Don’t mess around」（別亂來）；柯鈞耀如涉運毒應會匿名，採信其不知情的說詞，上月就運毒部分將他不起訴。

由於運輸二級毒品最重可處無期徒刑，依刑事訴訟法規定，涉本刑3年以上的重罪，如因罪證不足而獲不起訴者，檢方應依職權送上級檢察署再議；北檢上月針對運毒部分將柯鈞耀不起訴後，已依職權送高檢署再議，若之後再議駁回而不起訴確定，柯鈞耀另涉吸毒一案才有機會獲緩起訴。

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