女員工「未婚」上班第一天就被解僱 公司挨罰30萬

未婚的盧姓女子到新公司報到當天被解僱，原因竟是公司她未婚請婚假會影響公司營運。示意圖（資料照）

2021/01/14 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕盧姓女子透過人力網站到岡山區某生技公司應聘行政助理，面試通過後，她第一天上班，就被公司以她未婚，「以後請婚假會影響公司營運」為由將她解僱，盧不滿向勞工局申訴，勞工局依違反就服法開罰公司30萬元，公司不服提行政訴訟，仍被法官打臉駁回。

判決指出，2019年4月間，盧姓女子透過人力網站向岡山區一家剛成立2年、專營婦嬰用品販售的生技公司投遞履歷，準備應徵一般文書處理及櫃檯服務等行政事務工作，公司通知她面試後，盧女順利取得工作，同年5月2日，盧女到新公司報到時，卻被公司當場解僱。

請繼續往下閱讀...

盧女不解，詢問公司林姓老闆後，老闆說：「已婚跟未婚我們在一開始想法設定這個位子的人會不一樣」、「你請8天請婚假或是以後的產假跟你育嬰假這都是政府給你的，可是我那時候還是要補人，我馬上還要再補一個人進來」，認為盧女未婚會影響公司營運，堅持要付她一天薪水後解僱她。

盧女不滿，向勞工局申訴後，勞工局調查後依違反就服法規定，認定公司有歧視婚姻，開罰30萬元，公司不服提訴願被駁回後，又提起行政訴訟。

高雄高等行政法院開庭時，公司辯稱，當時有急迫性業務需求，才會對外徵才，盧女面試時說自己已婚，但報到後又說自己未婚，還說自己準備結婚可能近期內要請婚假，且她的工作內容會觸及公司財務，顯然這樣不誠實的人沒辦法被公司採用，因此才會將她辭退。

但法官根據盧女應聘的職務看來，發現盧女是當行政工作，且工作內容也沒有提到與公司財務有關，加上公司面試盧女時，是以她專業能力作為取才標準，卻因結婚與否為由，用這樣與工作能力不相關的因素將她解僱，對盧女直接構成不平等待遇，因此認定公司無理，判公司敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法