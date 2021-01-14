為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法資歷42年、歷任12名檢察長 嘉檢書記官長林合屆齡退休

    林合從地方法院工友做起，經歷法警到書記官長，在司法界服務資歷超過42年。（記者王善嬿攝）

    林合從地方法院工友做起，經歷法警到書記官長，在司法界服務資歷超過42年。（記者王善嬿攝）

    2021/01/14 08:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署書記官長林合在司法界資歷達42年，歷任12位檢察長，明天65歲屆齡退休，嘉檢為他製作回顧簡報，感謝他對司法界的貢獻；林合表示，受到許多長官、貴人幫忙，要感謝的人太多，也因為有各界幫助，讓他如今可以「安全下莊」。

    林合是雲林佃農之子，18歲曾到台北找工作，後來得知地方法院有工友職缺，到雲林地院擔任工友2年，當兵退役後，1978年考上法警，開始他42年公務生涯。

    擔任書記官長22年的林合，歷任12位檢察長，他初任書記官長時的檢察長，就是現任法務部長蔡清祥。

    林合說，每一位檢察長領導風格都不同，在每位長官指導下，他學習很多，加上同事協助，讓業務推動得以順利。

    林合每天到地檢署上班前，清晨5點半會慢跑約十多公里，整理思緒、維持體能，而他工作也如跑「馬拉松」，為推動業務，長期投入地方公益活動，多次參與如台灣更生保護協會歌唱比賽等，柔化嘉檢嚴肅的官署形象。

    嘉檢發言人主任檢察官蔡英俊表示，林合服務司法體系超過42年，且歷任12位檢察長，實屬不易；林合不只熟悉地檢署行政業務，對外、與地方建立良好互動關係，讓業務工作資源整合、行政能順利推動，也希望他退休後「悠遊人生」。

    嘉義地檢署製作回顧簡報，感謝林合對司法界的貢獻。（記者王善嬿攝）

    嘉義地檢署製作回顧簡報，感謝林合對司法界的貢獻。（記者王善嬿攝）

    林合（一排左五）與嘉義地檢署同仁，參加台灣更生保護協會歌唱比賽。（資料照，記者王善嬿攝）

    林合（一排左五）與嘉義地檢署同仁，參加台灣更生保護協會歌唱比賽。（資料照，記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    國1自小客撞護欄車子翻滾9圈 1男子被拋出車外慘死
    2021/01/13 09:34

    國1自小客撞護欄車子翻滾9圈 1男子被拋出車外慘死 影片

    要解永裕興船在人不在謎團 「億榮」拖船纜繩斷裂救援回原點
    2021/01/13 10:00

    要解永裕興船在人不在謎團 「億榮」拖船纜繩斷裂救援回原點

    斷肢在垃圾堆中尋獲！男子左臂被輸送帶硬拉斷...
    2021/01/13 09:49

    斷肢在垃圾堆中尋獲！男子左臂被輸送帶硬拉斷...

    車禍頻傳 彰化外送員宣誓慢慢騎「不想晚7天回家」
    2021/01/13 09:55

    車禍頻傳 彰化外送員宣誓慢慢騎「不想晚7天回家」 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播