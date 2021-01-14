司法資歷42年、歷任12名檢察長 嘉檢書記官長林合屆齡退休

林合從地方法院工友做起，經歷法警到書記官長，在司法界服務資歷超過42年。（記者王善嬿攝）

2021/01/14 08:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署書記官長林合在司法界資歷達42年，歷任12位檢察長，明天65歲屆齡退休，嘉檢為他製作回顧簡報，感謝他對司法界的貢獻；林合表示，受到許多長官、貴人幫忙，要感謝的人太多，也因為有各界幫助，讓他如今可以「安全下莊」。

林合是雲林佃農之子，18歲曾到台北找工作，後來得知地方法院有工友職缺，到雲林地院擔任工友2年，當兵退役後，1978年考上法警，開始他42年公務生涯。

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擔任書記官長22年的林合，歷任12位檢察長，他初任書記官長時的檢察長，就是現任法務部長蔡清祥。

林合說，每一位檢察長領導風格都不同，在每位長官指導下，他學習很多，加上同事協助，讓業務推動得以順利。

林合每天到地檢署上班前，清晨5點半會慢跑約十多公里，整理思緒、維持體能，而他工作也如跑「馬拉松」，為推動業務，長期投入地方公益活動，多次參與如台灣更生保護協會歌唱比賽等，柔化嘉檢嚴肅的官署形象。

嘉檢發言人主任檢察官蔡英俊表示，林合服務司法體系超過42年，且歷任12位檢察長，實屬不易；林合不只熟悉地檢署行政業務，對外、與地方建立良好互動關係，讓業務工作資源整合、行政能順利推動，也希望他退休後「悠遊人生」。

嘉義地檢署製作回顧簡報，感謝林合對司法界的貢獻。（記者王善嬿攝）

林合（一排左五）與嘉義地檢署同仁，參加台灣更生保護協會歌唱比賽。（資料照，記者王善嬿攝）

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