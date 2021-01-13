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    首頁　>　社會

    性侵、殺人等5類重案 被害人可聲請掌握加害人狀況

    調法務部辦事主任檢察官鄧巧羚（見圖）指出，五類重案被害人可適用資訊通知系統。（記者吳政峰攝）　

    調法務部辦事主任檢察官鄧巧羚（見圖）指出，五類重案被害人可適用資訊通知系統。（記者吳政峰攝）　

    2021/01/13 21:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部與司法院合作開發「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，今年起，只要是殺人、重傷害、強盜、擄人勒贖、性侵害犯罪等五類案件被害人或家屬，可向地檢署或法院聲請獲知加害人的訴訟狀況，從一開始的強制處分結果，到最後假釋或刑滿出獄日期，均可隨時掌握，現已在台北、新北、屏東等3個地檢署試辦，未來可望擴及全國。

    調法務部辦事主任檢察官鄧巧羚指出，平台目前除了服務這五類重案被害人，若檢察官認為有必要，亦可提出聲請，只要案件還在司法程序中，依照不同階段分由地檢署（偵查、執行）或法院（審理）受理。

    這五類案件的被害人或家屬，提出「啟用資訊獲知 」聲請核准後，會獲得平台帳號開通，從偵查階段的強制處分、偵查、被告通緝到案結果；到審判階段的案件辦理進度及判決結果；及末端執行階段的受刑人入監、保外就醫、聲請假釋及出監等動態消息，相關機關均會第一時間透過E-Mail通知，被害人亦可自行登入獲知平台查看案件歷程資訊。

    至於如何聲請？鄧巧羚解釋，在偵查或執行階段，被害人應到地檢署臨櫃填寫聲請狀，審理階段則是到法院，由書記官或為民服務中心當窗口一對一受理，案件須「另卷保存」，保障隱私，犯罪被害人保護協會亦可協助，若不便接收電子郵件或上網，亦可改以電話通知。只要聲請一次，即可獲得全程保障。

    鄧巧羚統計，這五類案件在2019年共有5716案，今年元旦已在北檢、新北檢、屏檢三處試辦。法務部長蔡清祥表示，試行三個月後，若人數眾多，將擴及全國使用，保障被害人知的權利。

    法務部長蔡清祥宣示，試辦三個月後，將評估拓展至全國。（記者吳政峰攝）　

    法務部長蔡清祥宣示，試辦三個月後，將評估拓展至全國。（記者吳政峰攝）　

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