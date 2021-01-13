失蹤近2個月 警協尋台中女 今手機發話位置在台北

吳姓女子失蹤近2個月，警方發動協尋，今天發現她的手機發話在台北市。（潮州分局警方提供）

2021/01/13 18:15

〔記者邱芷柔、許國楨／綜合報導〕屏東縣潮州分局光華派出所受理1起失蹤案，張姓婦女昨（12日）向警方報案，表示住在台中的吳姓女兒在去年（2020年）11月25日突然失去聯繫，透過各種方式都聯繫不上，警方也調閱吳女最後離開租屋處的身影，並通報各地警局，潮州分局警方今（13日）表示，今天下午13時許發現吳女手機電信基地台最後發話在台北市中山區，已聯繫當地警方前往協尋。

警方調查，吳女平時很少和家人往來，去年房東找不到人於是聯繫家屬，根據監視器畫面，吳女頭髮及肩，最後出現在租屋處台中市西屯區福興路一帶，離開租屋處時身上穿著黑色背心，家屬透過各種方式都聯繫不上，緊急找警方協尋。

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張母向媒體表示，女兒69年次，10年前即到台中工作，少與家屬聯繫，最近得知女兒是在KTV工作，房東通知找不到人，手機也打不通，女兒在租屋處內的行李箱、衣物均完整，希望警方、民眾能夠幫忙早日找到女兒。

潮州分局光華派出所所長吳俊生說，吳女租屋處在台中市西屯區福星路段，於2020年11月25日失去聯繫，因張母嘗試各種方式連繫都找不到人，警方依規定受理緊急協尋並將吳女最後離開租屋處所穿衣著影像通報各地警局，經調閱吳女手機電信基地台最後發話位置，今天下午出現在台北市中山區，警方將前往協尋，被協尋人如有看見協尋訊息請盡速與家人聯繫。

吳女租住處轄區的台中市第六分局也說，警方將積極協助家屬找人。

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