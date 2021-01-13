聯合大學男學生國道車禍喪命 師長惋惜︰人緣、學業都好

黃男駕駛的自小客車宛如廢鐵。（記者張軒哲攝）

2021/01/13 15:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市國立聯合大學大二4名同班男學生共乘1輛小客車，於昨天深夜近11點，在國道1號北上168公里600公尺處，疑因超車不當，自撞護欄後翻覆，後座20歲阮姓男大聲被拋出車外慘死，其他3人輕傷。聯大校方第一時間接獲即前往醫院探視，師生對於人緣好、學業表現佳的阮男就此殞命，都感到錯愕與惋惜。

聯大秘書室組長羅詩欽表示，車禍4名學生為同班同學，都非苗栗縣在地人，4人在校外租屋，因期末大多學科都已考測完畢，所以昨天相約到台中遊玩、購物，不料卻在返家途中發生意外。學校學務長、班導師接獲警方通知即第一時間趕赴醫院探視了解，也協助學生家長。

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羅詩欽說，阮姓男大生在學校人緣佳，學習表現良好，任班上幹部，班導師對其有很好的評價，未料因這場意外，失去寶貴性命，師長同學都感到錯愕與惋惜。4人班上同學已都知道此不幸，學務處諮商中心也將規劃團體諮商輔導，校方也將加強宣導交通安全觀念，避免憾事再度發生。

國道3隊泰安分隊調查，黃姓男大生駕駛小客車，載有曾姓、錢姓及阮姓3名同學，昨日深夜行經國道1號北上168公里600公尺處，疑因超車不當，自撞護欄後，車子翻滾9圈，後座的20歲阮姓男大生被拋出車外慘死，4人皆無飲酒，事故原因有待釐清。

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