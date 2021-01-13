為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南市警察局長詹永茂將調升警政委員 發表真情告白

    台南市警察局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員。（記者楊金城攝）

    台南市警察局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員。（記者楊金城攝）

    2021/01/13 14:12

    〔記者楊金城／台南報導〕警政署傳將在今天（13日）發布高階警官人事調整，台南市警察局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員，遺缺由警政署主秘方仰寧接任，詹永茂說，此次的人事調整，應是長官經過深思熟慮後的最好安排，他欣然接受。他下午也在南警局長臉書發表真情告白。

    詹永茂說，去年10月底發生台南長榮女大生命案，近日檢察官已偵結起訴並將凶嫌具體求處死刑，檢警偵查工作已告一段落，案件雖然在短時間內迅速偵破，但身為治安首長，他負起責任勇於承擔，欣然接受此次的人事調整。

    詹永茂也說，南警同仁對治安的貢獻和辛勞不容抹煞，希望各界能繼續予以肯定及支持。

    詹永茂在去年7月17日就任台南市警察局長，如今北調，任期未滿半年，他在任內舉辦了南市警察局意象標誌LOGO作品徵選活動，行銷南警品牌形象並強化員警認同，另在2個台南市警友會的支持下，創辦霹靂神探等6大獎項，提升員警辦案、為民服務的熱忱及士氣，受到基層警的肯定。

    詹永茂的臉書真情告白說，在台南服務的半年期間，他戰戰兢兢、如履薄冰，學習很多，感謝市府及市議會的支持與指教，也感謝一起努力打拼的所有治安夥伴，很榮幸能有機會帶領優秀同仁守護台南治安，未來不管在哪個崗位，都會將學習到的台南經驗，運用在警政工作上，精益求精，讓民眾認同警察工作的辛勞與付出。

    詹永茂說，離開溫暖熱情的南警大家庭，無法跟大家站在一起為治安奮戰，不免感傷，但身為警察的一天，都應該負起保護人民安全的責任，謝謝大家的支持與鼓勵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警高層大搬風 黃宗仁復出掌新北
    2021/01/09 05:30

    警高層大搬風 黃宗仁復出掌新北
    上任不到半年 南、高警長又同步撤換／劉柏良被翁茂鍾風暴掃到
    2021/01/09 05:30

    上任不到半年 南、高警長又同步撤換／劉柏良被翁茂鍾風暴掃到

    雙收益投組 跟漲抗跌
    網傳「新任警長名單」 警署高層：不承認、不否認
    2021/01/08 22:29

    網傳「新任警長名單」 警署高層：不承認、不否認
    到任僅半年 南市警察局長詹永茂傳將異動
    2021/01/08 09:41

    到任僅半年 南市警察局長詹永茂傳將異動

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    社會今日熱門
    髮廊助理傳性騷擾女學生 女方家長報案、店家要反告
    2021/01/12 15:05

    髮廊助理傳性騷擾女學生 女方家長報案、店家要反告

    逛大賣場聽到尖叫嚇壞逃命…原來是演習
    2021/01/12 15:03

    逛大賣場聽到尖叫嚇壞逃命…原來是演習

    永裕興18號最新搜救進度 漁業署：不排除船員已乘救生艇逃生
    2021/01/12 15:06

    永裕興18號最新搜救進度 漁業署：不排除船員已乘救生艇逃生

    欠女友前夫電話費起衝突 持西瓜刀砍人判關2年10月
    2021/01/12 15:16

    欠女友前夫電話費起衝突 持西瓜刀砍人判關2年10月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播