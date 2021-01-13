台南市警察局長詹永茂將調升警政委員 發表真情告白

台南市警察局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員。（記者楊金城攝）

2021/01/13 14:12

〔記者楊金城／台南報導〕警政署傳將在今天（13日）發布高階警官人事調整，台南市警察局長詹永茂升任警政署警監一階的警政委員，遺缺由警政署主秘方仰寧接任，詹永茂說，此次的人事調整，應是長官經過深思熟慮後的最好安排，他欣然接受。他下午也在南警局長臉書發表真情告白。

詹永茂說，去年10月底發生台南長榮女大生命案，近日檢察官已偵結起訴並將凶嫌具體求處死刑，檢警偵查工作已告一段落，案件雖然在短時間內迅速偵破，但身為治安首長，他負起責任勇於承擔，欣然接受此次的人事調整。

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詹永茂也說，南警同仁對治安的貢獻和辛勞不容抹煞，希望各界能繼續予以肯定及支持。

詹永茂在去年7月17日就任台南市警察局長，如今北調，任期未滿半年，他在任內舉辦了南市警察局意象標誌LOGO作品徵選活動，行銷南警品牌形象並強化員警認同，另在2個台南市警友會的支持下，創辦霹靂神探等6大獎項，提升員警辦案、為民服務的熱忱及士氣，受到基層警的肯定。

詹永茂的臉書真情告白說，在台南服務的半年期間，他戰戰兢兢、如履薄冰，學習很多，感謝市府及市議會的支持與指教，也感謝一起努力打拼的所有治安夥伴，很榮幸能有機會帶領優秀同仁守護台南治安，未來不管在哪個崗位，都會將學習到的台南經驗，運用在警政工作上，精益求精，讓民眾認同警察工作的辛勞與付出。

詹永茂說，離開溫暖熱情的南警大家庭，無法跟大家站在一起為治安奮戰，不免感傷，但身為警察的一天，都應該負起保護人民安全的責任，謝謝大家的支持與鼓勵。

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