南投7月大女嬰驚傳誤食洗衣精球 無生命危險住院觀察

婦人抱著誤食洗衣球的女嬰向南投縣警局中興分局府西派出所值班台求助，由警車充當救護車飛車送到彰化基督教兒童醫院急救。 （翻攝南投縣警局中興分局臉書）

2021/01/13 13:20

［記者陳鳳麗、湯世名／綜合報導］南投縣名間鄉昨驚傳7個月大女嬰誤拿洗衣精球吞食意外！因縣內無兒童急診，家長緊急求助中興警分局，幫忙開道上國道到彰基醫院，府西派出所員警請家長包女嬰上警車，原要近1小時車程，用25鐘間趕至彰基醫院，女嬰經檢查無生命危險，在醫院觀察中。

名間鄉的何姓婦人昨下午4時40分許，抱著7個月大女嬰到府西派出所求助，她表示，女嬰因誤食洗衣精球，但救護車送到竹山秀傳醫院，竹秀無兒童急診，何婦和家人開車送佑民醫院，但因該院及縣內其他醫院皆無兒童急診，而當時是下班時間，請求警方協助，讓她們能趕快到彰化基督教醫院急救，警方得知狀況危急，知道國道3號此時段車流多甚至會塞車，立即決定由派出所員警開警車，婦人和女嬰坐上車，由警車當救護車送往有兒童急診的彰基醫院。

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當時國道正好是交通顛峰時間，警車一路鳴笛飛奔，救命如救火般飛車，將原本1小時的路程縮短為25分鐘，警車到急診室外，醫院已在待命，火速進行救治。

中興警方表示，經探問醫院後，女嬰誤食洗衣球無大礙，但為了安全起見，仍在醫院觀察。何婦相當感激警方及時伸出援手，否則稍有延誤，後果恐不堪設想。中興警分局長黃念生對員警能以同理心對待民眾，藉以提升服務品質的工作態度予以肯定，本案員警以警車充當救護車，充分掌握治療時機，展現警方聞聲救苦的一面。

彰基兒童醫院急診主治醫師陳亮任表示，一般市售的洗衣球顏色鮮艷，很容易被小孩子誤認為食物而吞下，由於洗衣球含有介面活性劑酵素，可能會引發呼吸道、腸胃不適，一旦誤食洗衣球，送醫抽血觀察後，等待後續數值、臨床穩定，授予衛教後就能回家休養。

何姓婦人和家人衝進府西出所請求協助。（中興警分局提供）

警方馬上決定警車載婦人和女嬰到彰基醫院急救。（中興警分局提供）

警方和女嬰準備上車到醫院。（中興警分局提供）

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