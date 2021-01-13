南投7月大女嬰驚傳誤食洗衣精球 無生命危險住院觀察
［記者陳鳳麗、湯世名／綜合報導］南投縣名間鄉昨驚傳7個月大女嬰誤拿洗衣精球吞食意外！因縣內無兒童急診，家長緊急求助中興警分局，幫忙開道上國道到彰基醫院，府西派出所員警請家長包女嬰上警車，原要近1小時車程，用25鐘間趕至彰基醫院，女嬰經檢查無生命危險，在醫院觀察中。
名間鄉的何姓婦人昨下午4時40分許，抱著7個月大女嬰到府西派出所求助，她表示，女嬰因誤食洗衣精球，但救護車送到竹山秀傳醫院，竹秀無兒童急診，何婦和家人開車送佑民醫院，但因該院及縣內其他醫院皆無兒童急診，而當時是下班時間，請求警方協助，讓她們能趕快到彰化基督教醫院急救，警方得知狀況危急，知道國道3號此時段車流多甚至會塞車，立即決定由派出所員警開警車，婦人和女嬰坐上車，由警車當救護車送往有兒童急診的彰基醫院。
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當時國道正好是交通顛峰時間，警車一路鳴笛飛奔，救命如救火般飛車，將原本1小時的路程縮短為25分鐘，警車到急診室外，醫院已在待命，火速進行救治。
中興警方表示，經探問醫院後，女嬰誤食洗衣球無大礙，但為了安全起見，仍在醫院觀察。何婦相當感激警方及時伸出援手，否則稍有延誤，後果恐不堪設想。中興警分局長黃念生對員警能以同理心對待民眾，藉以提升服務品質的工作態度予以肯定，本案員警以警車充當救護車，充分掌握治療時機，展現警方聞聲救苦的一面。
彰基兒童醫院急診主治醫師陳亮任表示，一般市售的洗衣球顏色鮮艷，很容易被小孩子誤認為食物而吞下，由於洗衣球含有介面活性劑酵素，可能會引發呼吸道、腸胃不適，一旦誤食洗衣球，送醫抽血觀察後，等待後續數值、臨床穩定，授予衛教後就能回家休養。