基隆成功國宅下起「磁磚雨」 被砸中婦人：被冰塊打到！

基隆市華三街成功國宅外牆磁磚掉滿地，彷彿下起「磁磚雨」。（記者林欣漢翻攝）

2021/01/13 11:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市華三街成功國宅今天上午發生磁磚剝落，砸中1名婦人的意外，所幸事發時婦人有戴安全帽，驚嚇一場，近年該國宅外牆磁磚多次剝落，市府表示，將依違反建築法開罰6萬元到30萬元罰鍰，限期改善。

今天上午9點多，華三街市場正熱鬧，車來人往，光一路靠近華三街口的地方，牆面磁磚突然剝落，1名買菜婦人剛好經過，被零星的磁磚砸到，所幸她有戴安全帽，只受到驚嚇並沒有大礙，「像被冰塊打到！」

請繼續往下閱讀...

警方獲報拉起封鎖線，該國宅外牆仍持續有零星磁磚掉落，彷彿在下「磁磚雨」，市場攤販說，該國宅外牆磁磚已經掉了3、4年，每次磁磚掉落，就不用做生意了。

當地光華里里長陳世豐表示，應該是連日濕冷寒流，今天出太陽，熱脹冷縮才造成外牆磁磚脫落，還好上次跟市府反映後國宅有加裝防護網，才減少磁磚脫落數量。

市議員童子瑋說，最近寒流來襲，今天回暖出太陽，造成國宅外牆大面積剝落，由於鄰近菜市場、成功國小，會協助與國宅管委會、市府相關單位一同研究如何解決，也請用路人行經該路段時要小心。

基隆市政府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，該國宅外牆磁磚掉落案件層出不窮，這次還傷及行人，將依違反建築法開罰6萬元到30萬元罰鍰，要求管委會利用管理基金限期進行外牆改善。

天氣回暖，基隆市華三街成功國宅外牆磁磚掉落。（記者林欣漢翻攝）

基隆市華三街成功國宅外牆磁磚掉落，彷彿下起「磁磚雨」。（記者林欣漢翻攝）

基隆市華三街成功國宅外牆磁磚掉落。（記者林欣漢翻攝）

基隆市華三街成功國宅外牆磁磚落滿地，警方拉起封鎖線。（記者林欣漢翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法