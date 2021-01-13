為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市透天厝凌晨火警 神明廳起火嗆傷屋主侄子

    火舌夾雜著濃煙不斷自3樓竄出。（記者許國楨翻攝）

    火舌夾雜著濃煙不斷自3樓竄出。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/13 10:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間透天厝民宅今天凌晨傳出火警，濃煙夾雜火苗驚醒睡夢中鄰居報案，消防局獲報趕抵時，得知有人受困立即增派支援救出屋主的侄子，所幸僅輕微嗆傷經送醫無大礙，起火點初判在3樓的神明廳，但確實起火原因仍需進一步鑑識釐清。

    這起火警發生在凌晨4點多，台中市消防局獲報，北區永興街80巷內一棟3層樓透天厝傳出火災，立即派遣第八大隊、文昌、北屯、中區及大誠等分隊，出動消防車14輛、救護車3輛、消防人員59人趕抵時，只見火舌夾雜著濃煙不斷自3樓竄出，還能聞到刺鼻的塑膠異味。

    消防人員立即拉起水線灌救，過程中得知有人受困2樓也加派增援，但進入屋內時發現，1、2樓還堆置許多資源回收物，一度增加救援上的困難，最後在2樓發現31歲的林姓男子協助脫困，所幸經檢傷僅輕微吸入性嗆傷，經送醫已無大礙；而火勢在4時45分撲滅。

    消防人員隨後檢視火場，發現3樓神明廳雜物燃燒應是起火點，燃燒面積約30平方公尺，確實起火原因及財損仍需進一步鑑識釐清；據查，林姓屋主因上夜班不在家，嗆傷林男則是他的侄子，而林男平時都會撿拾回收物堆置屋內，鄰居勸阻還會動怒作勢打人，是大家眼中的頭痛人物。

    消防局獲報趕往灌救。（記者許國楨翻攝）

    消防局獲報趕往灌救。（記者許國楨翻攝）

    消防人員拉起水線灌救。（記者許國楨翻攝）

    消防人員拉起水線灌救。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市信安街火警 屋主電視看一半突冒煙竄火
    2021/01/12 15:42

    北市信安街火警 屋主電視看一半突冒煙竄火
    台南環局廢材場大火 研判因廢木屑腐朽蓄熱導致
    2021/01/12 13:12

    台南環局廢材場大火 研判因廢木屑腐朽蓄熱導致

    Epson攜手佳能國際共同打造綠色校園
    台中太平鐵皮加蓋宅竄火 濃煙一度直竄天際
    2021/01/11 16:25

    台中太平鐵皮加蓋宅竄火 濃煙一度直竄天際
    高鐵橋下公寓神明廳竄火 濃煙竄天消防馳援撲滅火勢
    2020/12/07 18:35

    高鐵橋下公寓神明廳竄火 濃煙竄天消防馳援撲滅火勢
    社會今日熱門
    大法官明年可審「違憲判決」 許宗力：非冤案救援管道
    2021/01/12 11:56

    大法官明年可審「違憲判決」 許宗力：非冤案救援管道

    物品掛機車頻遭竊 雲林警籲：勿貪小便宜
    2021/01/12 11:45

    物品掛機車頻遭竊 雲林警籲：勿貪小便宜

    中國抽砂及運砂船6拍拍出 澎湖地檢署如釋重負
    2021/01/12 11:54

    中國抽砂及運砂船6拍拍出 澎湖地檢署如釋重負 影片

    偷拍女法官Line訊息 男法官認罪道歉
    2021/01/12 12:07

    偷拍女法官Line訊息 男法官認罪道歉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播