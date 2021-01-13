中市透天厝凌晨火警 神明廳起火嗆傷屋主侄子

火舌夾雜著濃煙不斷自3樓竄出。（記者許國楨翻攝）

2021/01/13 10:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間透天厝民宅今天凌晨傳出火警，濃煙夾雜火苗驚醒睡夢中鄰居報案，消防局獲報趕抵時，得知有人受困立即增派支援救出屋主的侄子，所幸僅輕微嗆傷經送醫無大礙，起火點初判在3樓的神明廳，但確實起火原因仍需進一步鑑識釐清。

這起火警發生在凌晨4點多，台中市消防局獲報，北區永興街80巷內一棟3層樓透天厝傳出火災，立即派遣第八大隊、文昌、北屯、中區及大誠等分隊，出動消防車14輛、救護車3輛、消防人員59人趕抵時，只見火舌夾雜著濃煙不斷自3樓竄出，還能聞到刺鼻的塑膠異味。

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消防人員立即拉起水線灌救，過程中得知有人受困2樓也加派增援，但進入屋內時發現，1、2樓還堆置許多資源回收物，一度增加救援上的困難，最後在2樓發現31歲的林姓男子協助脫困，所幸經檢傷僅輕微吸入性嗆傷，經送醫已無大礙；而火勢在4時45分撲滅。

消防人員隨後檢視火場，發現3樓神明廳雜物燃燒應是起火點，燃燒面積約30平方公尺，確實起火原因及財損仍需進一步鑑識釐清；據查，林姓屋主因上夜班不在家，嗆傷林男則是他的侄子，而林男平時都會撿拾回收物堆置屋內，鄰居勸阻還會動怒作勢打人，是大家眼中的頭痛人物。

消防局獲報趕往灌救。（記者許國楨翻攝）

消防人員拉起水線灌救。（記者許國楨翻攝）

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