1/12大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第110002412期今彩539、第110002412期雙贏彩、110000004期大樂透，頭獎均摃龜。

第110000004期大樂透中獎號碼為「01、10、20、28、37、44，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得194萬5854元；參獎共39注中獎，每注可得5萬3731元；肆獎共102注中獎，每注可得1萬3207元；伍獎共2037注中獎，每注可得2000元；陸獎共2836注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7287注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7752注中獎，每注可得400元。

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第110000004期49樂合彩中獎號碼為「01、10、20、28、37、44」，四合摃龜；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3747注中獎，每注可得1250元。

第110002412期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、10、14、16、17、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1666注中獎，每注可得100元。

第110002412期今彩539中獎號碼為「09、11、19、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7651注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8369注中獎，每注可得50元。

第110002412期39樂合彩中獎號碼為「09、11、19、36、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共329注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬919注中獎，每注可得1125元。

第110002412期3星彩中獎號碼為「667」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第110002412期4星彩中獎號碼為「0712」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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