為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/12大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/12 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月12日）開獎的第110002412期今彩539、第110002412期雙贏彩、110000004期大樂透，頭獎均摃龜。

    第110000004期大樂透中獎號碼為「01、10、20、28、37、44，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得194萬5854元；參獎共39注中獎，每注可得5萬3731元；肆獎共102注中獎，每注可得1萬3207元；伍獎共2037注中獎，每注可得2000元；陸獎共2836注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7287注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7752注中獎，每注可得400元。

    第110000004期49樂合彩中獎號碼為「01、10、20、28、37、44」，四合摃龜；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3747注中獎，每注可得1250元。

    第110002412期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、10、14、16、17、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1666注中獎，每注可得100元。

    第110002412期今彩539中獎號碼為「09、11、19、36、39」，頭獎摃龜；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7651注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8369注中獎，每注可得50元。

    第110002412期39樂合彩中獎號碼為「09、11、19、36、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共329注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬919注中獎，每注可得1125元。

    第110002412期3星彩中獎號碼為「667」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110002412期4星彩中獎號碼為「0712」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/12 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/12 21:00

    1/12 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    1/11今彩539頭獎開出1注 800萬獎落新北市
    2021/01/11 22:39

    1/11今彩539頭獎開出1注 800萬獎落新北市

    Epson攜手佳能國際共同打造綠色校園
    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/11 21:07

    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    1/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中
    2021/01/09 22:29

    1/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中
    社會今日熱門
    有多茫？男子酒後騎車 竟撞入喪家
    2021/01/11 23:51

    有多茫？男子酒後騎車 竟撞入喪家

    男誤認情敵拿槍要火拚 警手到擒來起獲槍枝
    2021/01/11 23:42

    男誤認情敵拿槍要火拚 警手到擒來起獲槍枝 影片

    女高中生義大利返台沒隔離？唬爛的啦！原來是他陷害人
    2021/01/12 00:21

    女高中生義大利返台沒隔離？唬爛的啦！原來是他陷害人

    400萬賓士車 摔百米深谷// 生命拔河…救出醫師全家5口
    2021/01/12 05:30

    400萬賓士車 摔百米深谷// 生命拔河…救出醫師全家5口

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播