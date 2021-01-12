首例！雙性人遭職場歧視、違法解僱 獲判賠20萬確定

台北地院去年11月判飯店與兩名主管應連帶賠償小霞20萬元慰撫金，且認定飯店解僱違法。（資料照）

2021/01/12 16:30

〔記者張文川／台北報導〕台北某飯店一名雙性人員工「小霞」（化名），前年6月指控遭資方性別歧視、違法解僱，台北地院去年11月判飯店與兩名主管應連帶賠償小霞20萬元慰撫金，且認定飯店解僱違法，應另行給付小霞被解僱後的薪資並提撥勞退金。一審判決後，3被告與小霞都未上訴，全案日前定讞，成為首見雙性人爭勞權獲勝訴確定的案例。

小霞提告主張，自己出生時是雙性人，同時擁有男性及女性的性器官，父母報戶口時選擇填上男性，但她性染色體是XXY，體內雌激素偏高，從小就是「很像女生的男生」，也發展出卵巢，成年時動手術切除男性性器官，從此過著女生生活。

請繼續往下閱讀...

小霞指出，2019年6月她錄取台北某飯店櫃台人員後，向主管略提此事，主管聽了後卻說自己「有點害怕」，堅持要她向所有同事公開敘述自己的過往，若不從，就會逼她離職，使她被迫公開自身雙性隱私。

幾天之後，主管分別召集所有早班及晚班同事，前來聽取小霞的過往，早班同事大多表示無所謂，晚班同事則希望她「以後可以離我遠一點嗎」，讓她心如刀割，男主管還揶揄說「你們要看我扮女裝的樣子嗎」，並改口說若有同事不能接受，一樣會請她離職。

隔天主管即要求小霞自願離職，並強調不會發出非自願離職書，她為了表明不願離職，連請4天病假和事假，但資方不理會假單，10天後自行將她退出勞保，且不再支薪。小霞向北市勞動局性平會投訴，獲審定成立違反性別工作平等法。

小霞向法院訴請賠償50萬元精神損害賠償，並支付6、7月薪資差額及勞保提撥金。台北地院去年11月判飯店與2幹部應連帶賠償20萬元，飯店並應支付薪資差額3萬4800元，與勞退提撥金1867元。兩造都無人上訴，全案確定。

台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，這是台灣司法史上，第一起雙性人在職場遭歧視，提起民事求償而勝訴確定的案件，意義重大；伴盟常務理事許秀雯律師指出，此案也確認了「強迫出櫃」構成性別工作平等法的敵意環境性騷擾，侵害人格權，應負起精神損害賠償的責任。

伴盟秘書長簡至潔表示，希望藉由司法個案，拓寬法院與社會對多元性別的認知，樹立平等的新標竿，供未來「平等法」修法時參考，多元性別者的權利意識逐漸提升，社會風氣更為開放，當事人有更強的意願站出來爭取權利，伴盟律師團目前也有多件反歧視訴訟案件，幫助當事人爭取平等對待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法