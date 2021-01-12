為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中爆5起、13人一氧化碳中毒 全跟洗澡有關

    寒流冷颼颼，台中爆5起、13人一氧化碳中毒，全跟洗澡有關，消防局提醒民眾注意熱水器安全。（圖由市府提供）

    寒流冷颼颼，台中爆5起、13人一氧化碳中毒，全跟洗澡有關，消防局提醒民眾注意熱水器安全。（圖由市府提供）

    2021/01/12 16:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕寒流來襲冷颼颼，不少人愛洗熱水澡趨寒，台中市消防局長曾進財今日在市議會議中報告，統計1月連續數波寒流來襲期間，台中市共發生5起、13人一氧化碳中毒事件，全跟洗澡有關，其中4件熱水器雖都裝設在陽台，因通風不佳，仍導致一氧化碳中毒，籲民眾務必留意陽台通風情況，以策安全。

    曾進財指出，今年1月以來，寒流一波接一波，民眾多家中門戶緊閉防寒，卻隱藏隱形殺手；曾進財指出，光1月2、10及11日共傳出5起一氧化碳中毒事件，共13人送醫，全與洗澡的熱水器有關。

    他說，有1件熱水器裝設在浴室內，通風不良導致一氧化碳中毒；其餘4件雖是將熱水器裝設在陽台，因現行民眾家中陽台還會再加裝氣密窗，因寒流報到，民眾關窗防風防寒，洗澡時忘了開窗通風，導致一氧化碳中毒。

    曾進財指出，其中有1家6口因剛好聚餐返家後陸續洗澡準備休息，卻陸續有人感到乏力不適，家人起初還以為是集體食物中毒，幸好警覺通報119後送醫，檢查才發現全是一氧化碳中毒所致。

    曾進財提醒民眾，天冷關窗也要注意洗澡前開窗通風，若陽台堆放雜物太多或是吊掛衣物更要注意 清除雜物以利通風，以策安全。

    他另指出，熱水器如要裝設於室內，應選擇安裝強制排氣型熱水器或電熱水器；另市府辦理「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」計畫，今年度已編列420萬元經費，加上中央補助20萬元經費，每戶最高可申請補助3000元，預計可補助逾1400戶，即日起受理申請，民眾可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    熱水器勿裝室內！ 醫院1天收治5人一氧化碳中毒
    2021/01/12 14:00

    熱水器勿裝室內！ 醫院1天收治5人一氧化碳中毒
    熱水器裝加蓋陽台 苗縣1家3人洗澡後一氧化碳中毒送醫
    2021/01/11 14:39

    熱水器裝加蓋陽台 苗縣1家3人洗澡後一氧化碳中毒送醫

    Epson攜手佳能國際共同打造綠色校園
    熱水器裝陽台門窗緊閉 1家4人一氧化碳中毒送醫
    2021/01/11 05:30

    熱水器裝陽台門窗緊閉 1家4人一氧化碳中毒送醫
    CO無色無味、中毒難察覺 天再冷也要通風
    2021/01/11 05:30

    CO無色無味、中毒難察覺 天再冷也要通風
    社會今日熱門
    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署
    2021/01/11 20:21

    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署

    勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫
    2021/01/11 19:56

    勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫

    街友情侶住商旅避寒 以為男友賴床退房才發現已身亡
    2021/01/11 18:09

    街友情侶住商旅避寒 以為男友賴床退房才發現已身亡

    南庄山區救難案去年暴增10倍 「台灣富士山」加里山佔8成
    2021/01/11 17:26

    南庄山區救難案去年暴增10倍 「台灣富士山」加里山佔8成

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播