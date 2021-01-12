寒流冷颼颼，台中爆5起、13人一氧化碳中毒，全跟洗澡有關，消防局提醒民眾注意熱水器安全。（圖由市府提供）

2021/01/12 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕寒流來襲冷颼颼，不少人愛洗熱水澡趨寒，台中市消防局長曾進財今日在市議會議中報告，統計1月連續數波寒流來襲期間，台中市共發生5起、13人一氧化碳中毒事件，全跟洗澡有關，其中4件熱水器雖都裝設在陽台，因通風不佳，仍導致一氧化碳中毒，籲民眾務必留意陽台通風情況，以策安全。

曾進財指出，今年1月以來，寒流一波接一波，民眾多家中門戶緊閉防寒，卻隱藏隱形殺手；曾進財指出，光1月2、10及11日共傳出5起一氧化碳中毒事件，共13人送醫，全與洗澡的熱水器有關。

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他說，有1件熱水器裝設在浴室內，通風不良導致一氧化碳中毒；其餘4件雖是將熱水器裝設在陽台，因現行民眾家中陽台還會再加裝氣密窗，因寒流報到，民眾關窗防風防寒，洗澡時忘了開窗通風，導致一氧化碳中毒。

曾進財指出，其中有1家6口因剛好聚餐返家後陸續洗澡準備休息，卻陸續有人感到乏力不適，家人起初還以為是集體食物中毒，幸好警覺通報119後送醫，檢查才發現全是一氧化碳中毒所致。

曾進財提醒民眾，天冷關窗也要注意洗澡前開窗通風，若陽台堆放雜物太多或是吊掛衣物更要注意 清除雜物以利通風，以策安全。

他另指出，熱水器如要裝設於室內，應選擇安裝強制排氣型熱水器或電熱水器；另市府辦理「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」計畫，今年度已編列420萬元經費，加上中央補助20萬元經費，每戶最高可申請補助3000元，預計可補助逾1400戶，即日起受理申請，民眾可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。

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