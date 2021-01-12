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    北市信安街火警 屋主電視看一半突冒煙竄火

    北市信安街103巷一棟民宅下午發生火警，警消前往搶救。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信安街103巷一棟民宅下午發生火警，警消前往搶救。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/12 15:42

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信安街103巷一棟民宅，下午近2時發生火警，由於地靠山區，消防局出動大批消防車輛前往搶救，火勢在20分鐘內順利撲滅，幸無人傷；屋主初步跟警消表示，他是電視看到一半突然冒煙起火，趕緊跑出屋外報案求援，期間火勢一度竄燒，在數公里外都能看到濃煙，幸好消防人員及時趕抵將火撲滅，詳細起火原因仍待消防局火調人員調查釐清。

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