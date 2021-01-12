網購台灣大AMAZING A32手機遭植惡意程式 消費者成詐騙人頭

消基會呼籲「資安即國安」，政府應儘速彌補資安漏洞，業者也應對消費者的損害及賠償負起完全責任。 （消基會提供）

2021/01/12 15:28

〔記者羅綺／台北報導〕從事外送業的林先生，因工作所需，去年8月於知名電商平台購買台灣大哥大自有品牌手機「AMAZING A32」，不料卻遭暗中植入惡意程式，讓他變成詐騙集團利用的人頭。消基會認為，電信公司應對消費者的損害及賠償負起完全責任，且「資安即國安」，政府應儘速彌補資安漏洞。

林先生表示，去年8月8日他於Momo購物網以1380元購入台灣大哥大的「AMAZING A32」手機，但才用了不到2個月就無法再使用，甚至3度接獲警方通知，指出他涉及詐欺案件，要移送法辦，導致他壓力甚鉅、夜不能寐。

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國家通訊傳播委員會（NCC）日前指出，接獲刑事警察局情資，發現台灣大哥大所販售的AMAZING A32手機製程中被暗中植入惡意程式，民眾購買、使用手機時，詐騙集團可利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號，不知情的手機使用者可能變成詐騙集團的人頭。

根據台灣大哥大內部資料，「Amazing A32」是在2018年4月上市，已於2020年7月下市；截至2020年12月20日止，使用該款手機的台灣大哥大用戶約7600人。

台灣大哥大︰協助消費者免費安全性軟體升級

台灣大哥大指出，「Amazing A32」手機是授權台灣廠商「力平國際」使用Amazing商標，委由中國廠商製造的手機。對於出廠前就遭植入惡意程式，台灣大哥大提出協助消費者免費進行安全性軟體升級，或改辦其他手機方案可折抵1千元，並額外提供帳單金額折抵1千元的方案。

但對於台灣大哥大的補救措施，受害者林先生並不買單，怒批「消費者是因為信賴電信商、購物商而購買產品，至今卻依舊沒有看到業者出面跟消費者道歉，看不出業者對消費者的尊重。」消基會也對台灣大哥大提出回收方案感到不認同，認為業者應對消費者損失及賠償，負起完全責任，沒有推拖餘地。

消基會指出，「資安即國安」，但這起事件顯示，政府不僅對於手機資安防護措施要求嚴重不足，電信終端設備甚未納入資安檢測的強制規範，呼籲主管機關應當儘速檢討加強資安管理的強度、訂定資安認證機制，以保障消費者免受個資外洩，損及財產和身家安全之慮。

林先生現身記者會指出，去年8月他於網購「AMAZING A32」手機，不料卻遭暗中植入惡意程式，讓他變成詐騙集團利用的人頭。（消基會提供）

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