訴訟案量與日俱增 法務部：ADR受到重視

法務部政務次長陳明堂認為ADR越來越重要。（記者吳政峰攝）

2021/01/12 12:14

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部政務次長陳明堂12日出席「第76屆司法節學術研討會」，談到會議主題訴訟外紛爭解決機制（ADR，Alternative Dispute Resolution）時強調，近年來訴訟案件與日俱增，ADR已成為備受重視領域，希望未來能與司法院一同建立更完善的ADR，以減輕司法官的負擔。

陳明堂指出，現今司法體系正面臨訴訟案件數量與日俱增，對司法資源的負荷承載能力構成極大挑戰，有關紛爭的解決方式，民眾除向法院提起訴訟，由法院以作成判決的方式解決外，近年來ADR成為備受重視之領域。

請繼續往下閱讀...

陳明堂表示，一般認為ADR相較於訴訟，具有「及時性」、「靈活性」、 「私密性」、「合作性」等優點，研討會以「訴訟外紛爭解決機制」「檢察官於偵審中訴訟外紛爭解決機制之探討」「數位化時代的裁判外紛爭處理-從ADR到ODR的程序保障」這三個的題目作為研討會主題，期能透過專家學者及實務界人員共同參與，提供法務部與司法院訂定更完善的訴訟外紛爭解決機制的基礎。

全國律師聯合會理事長陳彥希指出，ADR是現代國際法學界極重視的課題，包括協商、談判、調解、仲裁等不同方式，相較於法院判決，ADR至少有幾項好處：第一，這是當事人間雙方同意進行的程序，敵對性以及憤怒的情緒比較低，雙方可以冷靜看待問題，也可以自行控制程序的進行，並決定達成何種結果，比法院的審判有自主性。

第二，美國的法社會學研究顯示，民事判決及強制執行會使當事人間原來的關係徹底斷絕，親友變成仇人。反之，若是經由其他方式解決爭端，則可使當事人比較容易恢復原來的關係，對人際關係的修復及心理健康的回復，比較有幫助。

第三，雖然對當事人來說，發生爭議都是重要的事，沒有大小，但是實現正義必須付出成本，國家的資源是有限的，國家的司法預算有一定比例，不可能毫無限制。因此，若一般爭議案件能依循其他方式解決，則寶貴的司法資源就可以運用於解決具有普遍性，經濟上重要性，或對社會有影響的爭議案件，讓有限的司法資源作最有效率的分配，也讓司法權可以發揮更大的功能與效用。

陳彥希認為，我國已經有鄉市鎮調解，也有審前調解，另外也有幾個常設仲裁機構，具有很好的ADR基礎，希望未來可以透過修法的方式，使全律會及地方律師公會可以發揮類似調解機構的功能，讓ADR有更好的成果。

全國律師聯合會理事長陳彥希希望能夠修法，讓律師加入ADR行列。（記者吳政峰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法