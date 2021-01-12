中國抽砂及運砂船6拍拍出 澎湖地檢署如釋重負

中國抽砂船肆虐台灣淺堆漁場，依法沒入抽沙及運砂船歷經6拍才順利拍出。（澎湖海巡隊提供）

2021/01/12 11:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是一波三折！澎湖地檢署沒入的中國「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，今日進行6拍作業終於拍出，讓澎湖地檢署如釋重負，得標者都是國內知名泛亞工程有限公司，不受「限制中資條款」影響。

澎湖地檢署偵辦中國籍人士，去年在澎湖縣七美鄉西南之我國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽砂案，扣案之「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」均經法院宣告沒收，成為我司法史上首度依專屬經濟海域法起訴判例，因此後續處理方式格外引人矚目，除了拍賣之外，先後進行炸沉作魚礁、提供國軍軍艦練靶及廢棄物拆解等評估。

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由於2船先前的5拍作業都乏人問津，主要是澎湖地檢署拍賣規定，有限制中資介入條款，防止抽砂船及運砂船再度回流肆虐我國傳統漁場，另外因疫情緣故，抽砂船及運砂船無專業人士開船，要將船舶開回澎湖再利用機會渺茫，所以一連5拍作業都乏人問津，衍生處理費用超過5百萬元，成為澎湖地檢署燙手山竽。

今日6拍作業，「長鑫36號運砂船」先行開標，底標為3千207萬400元，僅有泛亞工程有限公司投標，以5139萬元底標得標；「豐溢9969號抽砂船」底標為1千320萬元，則有泛亞工程有限公司、尚宏富有限公司投標，其中泛亞以2200萬元優於尚宏富的1千761萬1000元得標，將在1月29日完成點交程序。

沒入中國抽砂船及運砂船拍賣，歷經6拍才順利拍出。（記者劉禹慶攝）

中國抽砂及運砂船都由泛亞工程得標，並由代理人簽名完成程序。（記者劉禹慶攝）

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