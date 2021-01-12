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    首頁　>　社會

    國小狼師強吻、碰觸11名女童下體、胸部 加重改判9年

    狼師歐男案發後已被解聘，高等法院今加重改判9年徒刑。（資料照）

    狼師歐男案發後已被解聘，高等法院今加重改判9年徒刑。（資料照）

    2021/01/12 11:33

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市44歲歐姓國小男老師，被控以糖果、餅乾攏絡女學生，前年在校內教室、資源回收室，以搔癢、親臉及碰觸胸部、下體等方式騷擾11名女童，在牆角強吻被害人時，還噁心問「可不可以給我親一下」，桃園地院以「成年人故意對兒童犯性騷擾罪」共16罪，判歐男7年徒刑，案發後已被解聘；高等法院今加重改判歐男9年徒刑。

    檢方指控，歐男自2000年起，在該國小擔任導師及專任老師，2018年10、11月間，連續向11名分別僅10、11歲女童性騷擾，2018年11月底，5名小五女童一起向校方揭發，歐男涉利用晨間打掃時刻，將班上女童逼至監視器拍不到的角落摸胸、親臉與撫臀，平日還以免費提供的餅乾、糖果，誘騙他先前教過的小五女童課餘來找他，趁機在教室裡的導師座位分別伸鹹豬手，女童們案發第一時間不知如何是好，曾相互確認有多少人受害，才結伴跟老師反映，全案因此爆發。

    對於指控，歐男應訊否認犯行，甚至稱對其中4人沒有印象，另6名女童曾是他的班級或隔壁班學生，常會來他的教室找他聊天，或要一些吃的、喝的，「我可能在學校得罪很多人，學生受老師的影響才指認」，他沒有跟學生單獨相處或到隱密的地方，而學生指控的事發地都是教室或資源回收室，平時多是人來人往，若真有發生早就引起騷動。

    不過，桃園地院認為，11名女童的指控前後一致，且歐男碰觸的時間僅短短數秒，行為時又刻意以身體遮蔽，旁人不一定能察覺，不採信歐男及其辯護人說詞，依歐男對11女童16次性騷擾，每罪各判9月徒刑，應執行7年徒刑。

    高等法院審理認定，歐男犯行明確，且犯後無悔意，今加重改判他9年徒刑，還可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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