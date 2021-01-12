為女友出頭！賓士車被瓦斯槍開16槍 警逮3嫌

警方火速追緝3嫌到案，並取出作案瓦斯槍械。（記者方志賢翻攝）

2021/01/12 09:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名于姓男子與前女友有口角糾紛，前女友向現任男友古姓男子抱怨，古男心生不滿，夥同李、蔣2男10日晚手持長、短瓦斯槍共3把，朝于男賓士座車連開16槍後逃逸，警方昨晚將3嫌追緝到案，並取出作案瓦斯槍械，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦。

于男（39歲）10日晚間11時許到三民區河北二路訪友，將黑色賓士車停在友人住處前，未料卻遭3名男子分持瓦斯槍朝車輛前擋風玻璃及保險桿連開16槍，造成車體8處彈痕。

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警方獲報調閱監視器鎖定古男等3人涉案，並查出于男曾在9日晚間要求前女友歸還保管物品，雙方發生口角，前女友輾轉向現任男友古男抱怨，造成古男心生不滿，10日晚間11時許夥同李、蔣二男前往于男經常出沒的河北二路民宅開槍。

警方查出，古等3人分手持長、短瓦斯槍共3把，先搭乘計程車至作案地點附近下車，吩咐計程車司機於原地等待，再步行至于男的賓士車旁射擊毀損，結束後搭計程車離開現場，並抵達瑞豐夜市後兵分3路各自逃逸，以規避警方查緝。

警方昨晚先在鼓山區逮獲古嫌，再經管道策動李、蔣二男到案，警方也起獲長、短瓦斯槍共3把，古嫌供稱3把瓦斯槍是到生存遊戲店購買的。

警方經訊問釐清後，依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇、毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

于姓男子停在路旁賓士車遭人持瓦斯槍連開16槍。（記者方志賢翻攝）

于姓男子停在路旁賓士車遭人持瓦斯槍連開16槍。（記者方志賢翻攝）

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