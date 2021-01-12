南市環保局廢材場跨日燃燒 比足球場還大

消防局人員防禦性射水避免延燒。（記者王捷攝）

2021/01/12 07:05

［記者王捷／台南報導］南市環保局位於安南區存放廢木材的場地，昨天深夜11時許傳出火災，接著廢材全面燃燒，跨日延燒至今已經7小時，至早上6時仍沒有熄滅，消防局評估燃燒面積可能比足球場還大，只能防禦性控制火勢，預計今天下午可能才會將火勢熄滅。

這一處廢材堆積場，位於安南區焚化爐旁邊，位置相當偏遠，這些堆積的廢材將刨成木屑再利用，但消防局懷疑，因為這座堆積場位於海邊，有潮濕的海風讓木材腐朽，加上堆積起來氣體不容易散去，因此可能產生沼氣起火，該處廢材累積場並非第一次發生全面性燃燒，緊鄰的垃圾掩埋場也曾發生類似狀況。

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從昨天晚上11點，消防局獲報有火勢後，陸續派遣18個分隊到場，起初僅有部分廢材燃燒，但後來變成全面燃燒，一度打到沒水灌救，據了解有相關人員白天就發現該處有冒煙，但嚴重疏忽，並未通知消防局，直到凌晨不僅消防局眼見火勢無法撲滅，請求環保局也派出清水溝的水車，協助消防局防禦性灑水，控制燃燒的面積。

消防局將人員編制成兩大部分，其中一小部分在廢材堆積場西側的防風林不斷灑水，避免火勢延燒到防風林，造成更大面積災害，另外一組則是在火場東側從外圍灑水避免延燒，環保局的人員在火場西側防禦性灑水，至於東南側因為熱輻射影響，溫度相當高，消防人員也不敢冒險防禦性灑水。

消防局預計，這個場意外火災可能會延燒到今天下午，要等到火勢熄滅才能研判起火原因。

消防局人員防禦性射水避免延燒。（記者王捷攝）

消防局人員防禦性射水避免延燒。（記者王捷攝）

消防局人員防禦性射水避免延燒。（記者王捷攝）

廢材堆放場空拍圖。（消防局提供）（記者王捷攝）

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