女高中生義大利返台沒隔離？唬爛的啦！原來是他陷害人

高雄有女高中生義大利返台沒隔離？原來是他為了報復陷害人被判刑。（情境照）

2021/01/12 00:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕顏姓男子2018年10月間被解僱，他懷疑和2名前同事有關，心生報復，去年5月間涉嫌冒用其中1名女前同事的公司電郵帳號，傳訊另一名女同事女兒A的校長信箱，假稱A從義大利返台，要求勸導居家隔離，造成學校一度陷入疫情疑雲，經追查才知是惡作劇；顏男被告，並各賠2名前同事2萬元和解，高雄地院依違反個資法判刑3月，得易科罰金9萬元、緩刑3年，全案上訴。

判決書指出，被告顏男懷疑女同事害他遭解職，利用之前幫其中一女繳費時，得知其女兒就讀的班級，再冒用另一同事的公司電郵帳號，傳訊給學校的校長，佯稱「貴校有位XXX同學…聽說之前從義大利回來」，詢問校方是否屬實？要求若是真的，應勸導該名學生自行居家隔離14天，還強調義大利仍屬疫情重災區，必須謹慎一點。

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校方覺得事態嚴重，校內也陷入疫情疑雲，使該名女同學遭到質疑，甚至誤解，所幸最後查出她根本沒有請假紀錄，破除謊言，學校回傳調查結果回覆該信箱，顏男冒名一事才被發現，經報案追查，警方透過IP終於查獲顏男涉案。

顏男坦承冒名傳訊給校長，並向遭冒用電郵的前同事道歉，各賠2萬元達成和解，法官依成年人故意對少年利用個人資料罪，判刑3月、得易科罰金，審酌被告沒有前科，宣告緩刑2年。

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